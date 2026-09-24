Max Henríquez emitió alerta para el Caribe colombiano: “Ojo a los ríos que bajan de la sierra y a los tornados que se desencadenan”

Max Henríquez emitió una nueva advertencia sobre las condiciones atmosféricas que se estarían desarrollando en varias zonas del Caribe colombiano.

A través de su cuenta en X, el meteorólogo señaló la evolución de sistemas de tormentas y aguaceros que estarían afectando departamentos como Atlántico, Magdalena, Cesar y Sucre, con presencia de fuertes vientos en diferentes municipios.

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“Evolución de la formación de tormentas y aguaceros en el Atlántico, Magdalena, Cesar y Sucre. Caen vendavales en Barranquilla, Fundación, Ciénaga, Aracataca y otros sitios. Ojo a los ríos que bajan de la sierra y a los tornados que se desencadenan de estas superceldas”, escribió Henríquez.

El experto explicó que este tipo de estructuras nubosas, conocidas como superceldas, pueden estar relacionadas con eventos de tiempo severo como lluvias intensas, ráfagas de viento y, en algunos casos, la formación de tornados o fenómenos similares de corta duración.

Evolución de la formación de tormentas y aguaceros en el Atlántico, Magdalena, Cesár y Sucre. Caen vendavales en Barranquilla, Fundación, Ciénaga, Aracataca y otros sitios. Ojo a los ríos que bajan de la Sierra y a los tornados que se desencadenan de estas nubes súper celdas pic.twitter.com/75X27vrLRm — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) September 25, 2026

Su mensaje apunta especialmente a las autoridades y comunidades ubicadas en zonas donde las crecientes súbitas y los deslizamientos representan una amenaza durante temporadas de alta inestabilidad atmosférica.

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La advertencia se suma a otros llamados realizados recientemente por el meteorólogo, quien ha insistido en la importancia de que los organismos de gestión del riesgo mantengan activos sus protocolos ante escenarios de lluvias fuertes y eventos extremos en la región Caribe.

Max Henríquez pone la lupa sobre un fenómeno que llegará a Colombia. Foto: Getty Images

Uno de los puntos centrales del mensaje de Henríquez es la vigilancia sobre los afluentes que nacen en la Sierra Nevada de Santa Marta. Durante episodios de lluvias intensas, estos ríos pueden aumentar rápidamente sus niveles y generar impactos en poblaciones cercanas a sus cauces, especialmente en zonas rurales y áreas con antecedentes de inundaciones.

Municipios como Barranquilla, Fundación, Ciénaga y Aracataca aparecen mencionados en el reporte debido a los vendavales registrados y a la presencia de sistemas nubosos capaces de generar cambios bruscos en las condiciones del tiempo.

Ante este panorama, la recomendación de los expertos es mantener seguimiento a los boletines oficiales emitidos por las autoridades meteorológicas y de gestión del riesgo, evitar ubicarse cerca de ríos o quebradas durante tormentas fuertes y atender las alertas locales.