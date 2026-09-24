Presidente Abelardo De La Espriella dio emotivo mensaje de despedida a Cali: “Esto apenas comienza”

En un despliegue operacional de alto impacto, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, arribó durante la madrugada de este jueves a la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca, para acompañar en terreno patrullajes tácticos en los sectores con mayores índices de peligrosidad.

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La intervención militar y policial contó con la presencia activa del mandatario, quien supervisó los procedimientos y confrontó verbalmente a varios de los ciudadanos requeridos e interceptados durante el procedimiento.

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La jornada operativa en las comunas prioritarias dejó como resultado la captura de múltiples personas señaladas por diversos delitos, así como la incautación de elementos ilícitos.

La presencia del jefe de Estado en las calles de la capital vallecaucana buscó enviar un mensaje de control institucional frente a las estructuras delictivas que impactan la tranquilidad ciudadana en el suroccidente del país.

Estrategia conjunta y balance de la intervención

Al término del recorrido por el casco urbano, De La Espriella ofreció un balance oficial de la jornada en compañía del alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, y los mandos territoriales de la Fuerza Pública.

"Esto apenas comienza": De La Espriella patrulla zonas de alta peligrosidad en Cali y promete ofensiva de seguridad. Foto: Alejandro Éder

El mandatario nacional destacó el trabajo coordinado entre las Fuerzas Militares, la Policía y la Fiscalía General de la Nación, enfatizando que las intervenciones de madrugada representan apenas la fase inicial de una estrategia integral de seguridad.

“Cerrando una jornada exitosa, en donde con el apoyo de nuestra fuerza pública, de la Fiscalía General de la Nación y la ayuda de Dios, estamos liberando a Cali del crimen, de la inseguridad y lo vamos a conseguir”, aseveró el jefe de Estado.

"Esto apenas comienza": De La Espriella patrulla zonas de alta peligrosidad en Cali y promete ofensiva de seguridad. Foto: Alejandro Éder

De La Espriella fue enfático al advertir que la ofensiva institucional se mantendrá “por la razón o por la fuerza” hasta doblegar los focos de violencia en la capital del departamento.

Respaldos institucionales a la presencia nacional

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, celebró el acompañamiento directo del Gobierno Nacional en las calles de la capital de la provincia. Eder sostuvo que la presencia de la Casa Nariño fortalece la capacidad operativa de la Fuerza Pública local, permitiendo brindar las garantías de tranquilidad que demandan los caleños tras recientes hechos de alteración del orden público.

“Y este es el resultado caleño que se ve cuando el Gobierno Nacional se compromete con Cali. Vamos a brindarle a Cali la seguridad que nos merecemos”, afirmó el mandatario distrital.

Las autoridades locales y nacionales confirmaron que los operativos combinados y los patrullajes nocturnos continuarán de manera ininterrumpida en los barrios con mayores registros de criminalidad.