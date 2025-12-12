Antes de elegir un dominio y un ‘hosting’ web de uso profesional, verifique estas características clave para que su negocio crezca

Hoy en día los negocios no se limitan a un espacio físico, sino que encuentran en la web un lugar donde crecer e interactuar con sus clientes de una forma sencilla y eficiente. Pero una buena presencia en Internet requiere de un dominio web y un hosting que permitan fidelizar a los clientes y atraer a nuevos consumidores.

Ante la pregunta de qué es un dominio web y por qué es clave, muchos expertos recurren al símil de la dirección de una casa. Es decir, el dominio web es el nombre que van a escribir los usuarios en internet para encontrarte y, por lo tanto, el profesional debe preocuparse de que sea vea profesional y diferenciable para poder destacar sobre los demás y atraer más público.

“Ocupar sitios que den tu dominio web gratuito, si bien puede sonar una buena opción, tienen herramientas limitadas y son poco profesionales, no te permiten tener tu acceso único”, recomendó la empresa española Cdmon, incidiendo en que con versiones gratuitas se añadirá publicidad externa a la página, lo que hace difícil el posicionamiento de la web.

Tener un dominio web propio es una extensión de la marca y, por lo tanto, tiene que verse profesional y puede ayudar a ser los primeros resultados en los motores de búsqueda (como Google) y tener mucha más visibilidad.

Por su parte, siguiendo con la metáfora de la casa, si un dominio web es la dirección de una casa, un hosting sería el terreno donde está construida su página web. Un hosting básicamente es el lugar donde vive su sitio web dentro de un servidor, ahí se aloja todo el contenido que tiene su sitio web, desde correos personalizados hasta archivos.

Por ello, los expertos explican que tener un buen hosting va a afectar al rendimiento de la página web, por lo que va a estar ligada a la experiencia que sus clientes tengan al visitar el sitio. Un hosting va a determinar el rendimiento y la rapidez del dominio web dentro de internet, el tiempo que la página esté en línea y el posicionamiento que logre tener en los buscadores online.

Consejos para elegir bien

Una de las primeras cosas a tener en cuenta a la hora de elegir estos servicios es la seguridad. Un proveedor debe contar con certificaciones de redes seguras, copias de seguridad por sí es que se caen los servidores y antivirus que protejan su sitio web de ataques exteriores, alertan desde la empresa citada.

De igual manera, los expertos instan a tener los precios claros desde el inicio para así evitar que se cobre un servicio extra que no venga dentro del paquete solicitado; y apuestan por plataformas de fácil acceso, de modo que cualquiera sin necesidad de conocimiento de informática pueda saber cómo gestionar su propia página web. A esto se debe unir un soporte técnico de calidad, que sea accesible y de rápida atención para resolver problemas las 24 horas del día.

Por último, debe garantizar que el sitio web crezca asegurando el posicionamiento y visibilidad en la web. Algo considerado como “lo más importante”.