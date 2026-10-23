Revelan un extraño detalle de la pantalla del iPhone Duo de Apple al presionarla: llama la atención de los usuarios

Con la llegada al mercado del primer celular plegable de Apple, una de las características que más ha llamado la atención es la pantalla interior del iPhone Duo. La compañía habría conseguido reducir la visibilidad del pliegue hasta hacerlo prácticamente imperceptible, un avance que lo distinguiría de otros plegables.

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Sin embargo, en las últimas horas se ha difundido un video en el que se observa un ligero hundimiento de la pantalla al presionar con un dedo la zona de la bisagra. Las imágenes han generado comentarios y dudas entre los usuarios sobre la resistencia del panel y su durabilidad con el paso del tiempo.

En estos celulares, la flexibilidad de la pantalla es necesaria para soportar los movimientos que se producen al abrir y cerrar el equipo. Por esta razón, las diferentes capas que componen el panel deben adaptarse a esas tensiones sin perder su funcionalidad, de modo que cierta movilidad no implica un problema de fabricación.

El primer teléfono plegable de Apple llega al país con dos opciones de color y una versión de 256 GB. Foto: Bloomberg via Getty Images

El tema que ha llamado la atención se centra en la resistencia del adhesivo que mantiene unidas las capas de la pantalla, pues una posible pérdida de firmeza podría favorecer la aparición de marcas con el tiempo.

Aunque la compañía explicó durante la presentación del iPhone Duo los avances implementados en el panel y la bisagra para disimular el pliegue, no ha confirmado que el hundimiento mostrado en el video represente un problema de funcionamiento o durabilidad para el plegable.

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¿Qué pasa cuando presiona la pantalla?

El comportamiento de la pantalla quedó registrado en un video publicado por un usuario identificado como Kang en Weibo y difundido posteriormente en X por la cuenta @UniverseIce. En las imágenes se observa que el panel presenta una ligera flexión cuando se presiona la zona ubicada justo encima de la bisagra del dispositivo.

Según el usuario, esta característica también se habría presentado en otras unidades del teléfono plegable. Sin embargo, no se han realizado comprobaciones independientes que permitan establecer si se trata de un comportamiento común en todos los equipos o si ocurre únicamente en algunos ejemplares.

BREAKING！A shocking new discovery about the iPhone Duo's foldable display! According to Weibo user Kang, the screen around the iPhone Duo's crease is surprisingly SOFT to the touch. When pressed with a finger, the surface can even develop visible WRINKLES! This is something we've never seen mentioned in previous reviews of foldable phones. Even more interesting, Kang claims this behavior is common across multiple units. Could this be related to Apple's rumored variable-thickness ultra-thin glass (UTG), with a thinner central folding region and thicker surrounding areas? If so, Apple may have adopted a radically different approach to managing stress around the fold. The engineering behind this display could be far more interesting than we initially thought. Source: Weibo user @Kang (hands-on testing and video) — Ice Universe (@UniverseIce) October 20, 2026

Aunque el video muestra cierta flexibilidad en un punto específico de la pantalla, no permite ver las capas internas del panel ni cómo podría cambiar su estado después de un uso prolongado. Por esta razón, con las imágenes difundidas no es posible concluir que existe un daño o que se formará una marca permanente en la superficie.

De acuerdo con información citada por el sitio web ComputerHoy, en los celulares plegables, la pantalla está compuesta por diferentes capas diseñadas para soportar los movimientos de apertura y cierre. Esta estructura debe distribuir las tensiones generadas durante el uso y permitir que los materiales se adapten al doblado sin concentrar demasiada presión en una sola zona.

La pantalla exterior permite usar las cámaras traseras como cámara frontal, aprovechando los sensores de 48 MP. Foto: Getty Images

Por su parte, el portal The Tech Outlook plantea que esta flexibilidad podría estar relacionada con el uso de vidrio ultrafino de grosor variable, cuya sección central sería más delgada para facilitar el plegado.

Apple no ha confirmado que esa sea la tecnología utilizada en el iPhone Duo, por lo que tampoco existe evidencia que vincule directamente esa posible estructura con un problema de durabilidad.