La avanzada tecnología que permite encontrar objetos perdidos sin tener que buscarlos por toda la casa

Perder las llaves o no encontrar una maleta durante un viaje son situaciones que pueden convertirse en un verdadero dolor de cabeza. Para facilitar la búsqueda, existen pequeños dispositivos electrónicos que permiten conocer la ubicación de diferentes pertenencias desde el celular, sin tener que revisar cada rincón.

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Se trata de localizadores inteligentes, accesorios compactos que se pueden sujetar a distintos objetos personales. Algunos tienen forma de llavero, mientras que otros son tarjetas delgadas diseñadas para guardarse en una billetera o dentro del equipaje.

Aunque se utilizan en conjunto con el teléfono, su funcionamiento no depende únicamente de la cercanía entre ambos dispositivos. Según el modelo, también pueden aprovechar redes de localización que ayudan a encontrar objetos incluso cuando se encuentran a cierta distancia de su propietario.

¿Cómo funcionan los localizadores de objetos?

Una de las tecnologías más utilizadas en estos accesorios es el Bluetooth, un sistema de comunicación inalámbrica que permite detectar dispositivos cercanos. Cuando el localizador está dentro del alcance del teléfono, el usuario puede recurrir a una aplicación para consultar su ubicación aproximada o activar un sonido que facilite encontrarlo.

De acuerdo con Intelaf, estos dispositivos se colocan directamente en las pertenencias que se desean localizar. Además de emitir una alerta sonora cuando están cerca, algunos permiten consultar el último lugar en el que fueron detectados.

Imagen de referencia de persona buscando un objeto. Foto: Getty Images

A diferencia de un GPS convencional, muchos localizadores no calculan ni transmiten su posición de manera independiente. En su lugar, utilizan señales Bluetooth que pueden ser detectadas por móviles cercanos. Estos equipos envían la información de ubicación a una red compatible, desde la cual el propietario puede consultar dónde se encuentra el objeto.

Entre sus funciones también se encuentran la opción de marcar un objeto como perdido, compartir su ubicación con otras personas y recibir alertas para advertir sobre posibles seguimientos no deseados.

Algunos modelos incorporan tecnologías adicionales para mejorar la experiencia de búsqueda. Es el caso de la banda ultraancha (UWB), que permite calcular con mayor precisión la distancia y la dirección del objeto cuando se utiliza con equipos compatibles. Otros incluyen NFC, una tecnología que facilita el acceso a los datos de contacto que el propietario haya decidido compartir, en caso de que alguien encuentre la pertenencia.

Imagen de referencia de persona buscando un objeto. Foto: Getty Images

Su tamaño reducido, la configuración sencilla y el bajo consumo de energía son otras de sus ventajas. Muchos funcionan durante meses con una pila o batería, aunque la duración depende del modelo y del uso. Asimismo, aquellos que se conectan a redes como Buscar de Apple o Find Hub de Google pueden ayudar a localizar objetos aunque el celular del propietario no esté cerca.

No obstante, antes de adquirir uno, conviene comprobar su compatibilidad con Android, iOS y las aplicaciones del fabricante. No todos los localizadores funcionan con las mismas redes ni ofrecen las mismas prestaciones, por lo que elegir un modelo compatible con el teléfono y las necesidades de uso resulta fundamental.