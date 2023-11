La poderosa oración a San Cucufato para encontrar objetos perdidos

Oración a San Cucufato para encontrar objetos perdidos

“San Cucufato, San Cucufato, lo que más te duele te ato, hasta que no pueda encontrar (aquí debes de pedir lo que has perdido y que quieres encontrar) no lo tendrás desatado.

Oh, San Cucufato, patrono de los que buscan cosas perdidas, te pido que me ayudes a encontrar lo que he perdido.

Otras oraciones a San Cucufato

Oración para que aparezcan los objetos perdidos

Oh, Dios, ayúdame a encontrar lo que he perdido. Señor, guíame para que encuentre lo que he perdido. Que esta plegaria arroje luz sobre lo que he perdido. Con tu ayuda, encontraré lo que he perdido. Que la energía positiva me ayude a encontrar lo que he perdido.