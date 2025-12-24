Esta es la oración que debe realizar el 24 de diciembre de 2025 para la Nochebuena

Llegó la Navidad. Este miércoles 24 se celebra la festividad más importante del mes de diciembre, especialmente para las personas católicas.

Desde días previos, las familias se reúnen para realizar las novenas, un conjunto de oraciones dedicadas a la Virgen María, San José y el Niño Jesús.

Además, frente al majestuoso árbol de Navidad, las familias concluyen estas oraciones con cantos de villancicos como Mi burrito sabanero, Campana sobre campana, Los peces en el río, A la nanita nana, Tamborilero, entre otros.

Novena de Aguinaldos y oraciones en Navidad Foto: Getty Images

En esta Nochebuena, además de la novena, hay otras oraciones que se pueden rezar justo antes del nacimiento de Jesús.

De acuerdo con expertos, es posible rezar diferentes oraciones de agradecimiento por el don de Jesús y la familia, pidiendo paz, fuerza y amor. Al mismo tiempo, se pueden realizar plegarias para bendecir la mesa y así recibir bendiciones y esperanza para el año venidero.

Día 9 de la Novena de Aguinaldos 2025: oraciones y gozos completos de este 24 de diciembre

Oraciones para rezar el 24 de diciembre

Oración del día de Navidad

“Amado Dios, lleno de alegría, quiero darte gracias por brindarme la dicha de despertar a este hermoso día, en el que, con fe y regocijo, celebramos el nacimiento de tu hijo Jesús. Permite que hoy Jesús también nazca en los corazones de la humanidad y que su espíritu permanezca por siempre con nosotros.

Gracias, Señor, porque en este día tan especial el mundo se funde en buenos deseos y en un hermoso sentimiento de bondad y esperanza. Te pido que pases por mi hogar y nos permitas a mí y a mi familia tener un día feliz, compartiendo con amor y sintiendo la calidez de tu gracia y tu presencia en cada instante. Por favor, danos paz, luz y amor.

Ayúdanos a comprender que no importa si no hay dinero para comprar resplandecientes regalos de lujo, pues tú ya nos diste el mayor regalo de todos: vida, familia, amigos, salud y hogar.

Padre celestial, en esta ocasión también quiero pedirte por aquellos que tienen angustias y necesidades; por favor, mira sus vidas y atiende sus súplicas. Haz que sepamos reconocer a tu hijo en los necesitados y danos bondad y sensibilidad para servirles.

Señor, en esta Navidad, por favor llena con tu amor nuestros corazones, danos valor para superar las crisis y un alma noble capaz de perdonar cualquier ofensa. Danos una fe capaz de trascender los obstáculos y una confianza capaz de imponerse sobre todos los miedos”.

Las mejores oraciones cortas para rezar en familia durante la Navidad

Oración para la cena de Navidad

“Padre celestial, te damos gracias por este día y por las bendiciones que nos has dado. Bendice nuestra mesa y a todos los aquí reunidos. Gracias por el don de tu hijo, Jesús, cuya venida celebramos. Llena nuestros corazones de paz y amor, y ayúdanos a compartirlo con los que más lo necesitan. Amén”.

Oración para colocar al Niño Jesús en el pesebre

“Querido Padre, Dios del cielo y de la tierra: en esta noche santa, te agradecemos por tanto amor. Gracias por nuestra familia y nuestro hogar. Te pedimos que tu Hijo, Jesús, nazca en nuestros corazones, llenándolos de su luz, paz y alegría. Guíanos para ser mejores personas y construir tu reino. Amén”.