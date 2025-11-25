Suscribirse

Cultura

Las mejores oraciones cortas para rezar en familia durante la Navidad

Estas son algunas de las oraciones que puede realizar en sus reuniones decembrinas.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

26 de noviembre de 2025, 2:42 a. m.
Estas son algunas oraciones que puede hacer en familia en el mes de diciembre.
Estas son algunas oraciones que puede hacer en familia en el mes de diciembre. | Foto: Getty Images

Año tras año, las familias colombianas se reúnen para disfrutar las festividades decembrinas y compartir los últimos días del calendario junto a sus seres queridos. Aunque muchos celebran las tradicionales novenas a finales del mes, otros aprovechan estos encuentros para orar por la salud, la prosperidad, los buenos momentos vividos y aquellos que están por llegar.

Estas son algunas oraciones que puede realizar en Navidad para acompañar una cena familiar y encomendarse a Dios durante el mes de diciembre:

Oración
Estas son las mejores oraciones cortas para hacer en navidad. | Foto: Getty Images

Oración de Navidad

Hoy, Nochebuena, tenemos, de manera especial y como centro de nuestra familia a Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a encender un cirio en medio de la mesa para que ese cirio nos haga pensar en Jesús y vamos a darle gracias a Dios por habernos enviado a su Hijo Jesucristo.

Gracias Padre, que nos amaste tanto que nos diste a tu Hijo. Señor, te damos gracias. Gracias Jesús por haberte hecho niño para salvarnos. Señor, te damos gracias. Gracias Jesús, por haber traído al mundo el amor de Dios. Señor, te damos gracias. Señor Jesús.

Tú viniste a decirnos que Dios nos ama y que nosotros debemos amar a los demás, Señor, te damos gracias. Señor Jesús, Tú viniste a decirnos que da más alegría el dar que el recibir, Señor, te damos gracias.

Contexto: Corona de Adviento 2025: ideas y pasos para crearla fácilmente en casa

Oración por la paz en Navidad

Señor Jesús, Tú viniste a decirnos que lo que hacemos a los demás te lo hacemos a Ti. Señor, te damos gracias. Gracias María, por haber aceptado ser la Madre de Jesús. María, te damos gracias. Gracias San José, por cuidar de Jesús y María. San José, te damos gracias.

Gracias Padre por esta Noche de Paz, Noche de Amor, que Tú nos has dado al darnos a tu Hijo, te pedimos que nos bendigas, que bendigas estos alimentos que dados por tu bondad vamos a tomar, y bendigas las manos que los prepararon, por Cristo Nuestro Señor, Amén.

Oración de la familia de Nazaret de Pablo VI

Oh, Santa Familia de Nazaret, enséñanos el recogimiento, la interioridad; Danos la disposición de escucharlas buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros.

Vigilar de manera constante los dispositivos eléctricos y desconectar cargadores, guirnaldas o elementos luminosos cuando no haya nadie en casa, ya que un mal funcionamiento podría derivar en un cortocircuito.
Oraciones navideñas | Foto: Getty Images/iStockphoto
Contexto: Sorteos de Navidad: estos son los millonarios premios de las loterías de diciembre y su acumulado

Enséñanos la necesidad del trabajo de preparación, del estudio, de la vida interior personal, de la oración que solo Dios ve en lo secreto, enséñanos lo que es la familia, su comunión de amor, su belleza simple y austera, su carácter sagrado e inviolable.

Oración para rezar en Navidad con los niños

Dios de infinita bondad, que en tu Hijo, nacido de la Virgen María, has manifestado tu amor a los hombres; bendícenos, bendice el alimento que vamos a tomar y haz que nuestros corazones siempre estén más solícitos hacia nuestros hermanos.

Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Inteligencia Artificial predice marcador del Bayern Múnich vs. Arsenal en Champions: ausencia de Luis Díaz pesa

2. Veredicto sobre Bolillo Gómez y su continuidad en El Salvador: Bukele lo hizo oficial

3. Ella es la ganadora de ‘MasterChef Celebrity’: así fue el momento definitivo

4. Ella es la mamá de Carolina Sabino, de ‘Masterchef’: reconocida actriz de ‘Café’ y ‘Guajira’

5. Tabla del grupo B en Liga BetPlay tiene nuevo líder tras el Santa Fe vs. Tolima: Bucaramanga, atento

LEER MENOS

Noticias relacionadas

oracionesNavidad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.