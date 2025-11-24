Sorteos de Navidad: estos son los millonarios premios de las loterías de diciembre y su acumulado

Pese a que a lo largo del año, miles de colombianos disfrutan de hacer parte de juegos de azar como chances y loterías para ganar millonarios premios, en el mes de diciembre se aumenta en número de apostadores, pues en medio de las celebraciones esperan convertirse en acreedores de millonarias fortunas para compartir con sus seres queridos, amigos y dar un. nuevo rumbo a sus vidas en el próximo año.

Es por esto que algunas de las empresas que se encargan de manejar este tipo de sorteos, hacen algunos cambios en las dinámicas, recompensas e incentivos que le ofrecen a sus clientes.

Para algunos, participar en la Lotería de Navidad trasciende la búsqueda de la riqueza material. | Foto: Getty Images

Para el final del año 2025, ya se encuentran disponibles las listas con los planes completos de premios que se entregaran a los ganadores de los últimos sorteos:

Lotería de Cundinamarca y La Cruz Roja

En búsqueda de motivar a sus clientes a adquirir algunos billetes de juego, la Lotería de Cundinamarca y La Cruz Roja se aliaron para realizar el esperado Sorteo extraordinario de Bogotá, el cual suele ser uno de los concursos más vendidos debido a la magnitud de los premios que se ofrecen en su categoría.

Para diciembre del 2025, el premio mayor es de 18.000 millones de pesos colombianos para la persona que acierte con cada una de las balotas ganadoras. Sin embargo, hay premios secos para otros participantes de la dinámica de juego.

1 seco de $1.000 millones.

1 seco de $500 millones.

2 secos de $200 millones.

5 secos de $100 millones.

4 secos de $50 millones.

10 secos de $20 millones.

10 secos de $10 millones.

Estos son los premios que se entregan en el sorteo de navidad. | Foto: Getty Images / Lotería de Cundinamarca

Lotería de Medellín

En el caso de la Lotería de Medellín, se llevará a cabo el Sorteo Extraordinario, el cual entregará un premio mayor de 75.000 millones de pesos colombianos, siendo este uno de los más grandes entregados en todo el año.

Sin embargo, no dejará de lado el formato ´raspa y gana’ el cual ofrece sumas desde los 50.000 pesos hasta 50.000.000 como premios instantáneos.

Por otro lado, suma un acumulado de 25.000 millones de pesos, los cuales serán divididos entre los distintos ganadores de los premios secos:

1 seco de $2.000 millones.

3 secos de $500 millones.

2 secos de $100 millones.

3 secos de $50 millones.

5 secos de $20 millones.

20 secos de $10 millones.

Se conoció la lista de premios de la Lotería de Medellín para el sorteo más importante de diciembre. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería de Medellín

Lotería de Boyacá

El 24 de diciembre de 2025, la Lotería de Boyacá realizará la transmisión el vivo de su sorteo a la Navidad Extraordinaria, una dinámica que viene realizándose hace varios años y que entregará un premio mayor de $25.000.000 a la persona que se lleve el billete con un acierto completo.

Otros premios que se sortearán son:

2 camionetas Toyota Land Cruiser Prado

La opción de participar por una casa.

Bicicletas eléctricas.

Tabletas.

Relojes inteligentes.

Billetes de recambio.