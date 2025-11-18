Loterías
Loterías: estos son los números más ganadores de cara a la temporada de fin de año, según la inteligencia artificial
ChatGPT realizó un análisis de datos que permitió identificar cuáles fueron los números más repetidos durante los sorteos del año en Baloto.
Los juegos de azar cuentan con una gran popularidad en muchos países del mundo, entre ellos Colombia, debido a que representan una oportunidad para obtener dinero de forma rápida.
En nuestro país los juegos que más reconocimiento han alcanzado son los chances, las loterías y el Baloto. Su éxito se debe a que ofrecen premios millonarios y a que cuentan con diversas categorías y modalidades que resultan atractivas para los apostadores.
En ese contexto, muchos jugadores se preguntan cuáles son los números y combinaciones ganadoras más frecuentes durante 2025, pensando de cara al último mes del año, diciembre, en el que ganar dinero extra sería una bendición.
Para resolver esta inquietud, se consultó a la herramienta inteligencia artificial Chat GPT, la cual destacó inicialmente los números con mayor frecuencia en la combinación ganadora durante 2025 en el Baloto son los siguientes:
- 2 — 22 veces.
- 21 — 18 veces.
- 34 — 18 veces.
- 17 — 17 veces.
- 28 — 17 veces.
- 26 — 17 veces.
- 33 — 17 veces.
- 43 — 17 veces.
- 9 — 17 veces.
- 10 — 16 veces.
Entre tanto, para MiLoto los números con mayor presencia en La lista de sorteos 2025 son los siguientes, según ChatGPT: 07, 10, 18, 22, 24, 31, 33, 36, 37
Esta herramienta de la IA también señala que para la Lotería de Bogotá “entre los números reportados con más recurrencia en noticias y listados figuran dígitos/terminaciones como 3, 7, 1, 9“.
Resultados del Baloto del sábado 15 de noviembre: números ganadores del sorteo
El más reciente sorteo del Baloto se realizó el pasado sábado, 15 de noviembre, con un acumulado principal de 5.100 millones de pesos, mientras que la modalidad Baloto Revancha ofreció un premio aún mayor, alcanzando los 7.600 millones de pesos.
Resultados del sorteo del Baloto
El premio mayor del Baloto del 15 de noviembre fue:
- Número: 04 -08 - 10 - 17 - 41
- Súper balota: 06
Resultados del sorteo del Baloto Revancha
En la modalidad Baloto Revancha, el premio mayor de 7.600 millones de pesos fue:
- Número: 07 - 09 - 16 - 24 - 39
- Súper balota: 07
Últimos tres sorteos del Baloto
Para referencia de los apostadores, los números ganadores y sus súper balotas de los últimos tres sorteos han sido:
Baloto
- 12 de Noviembre de 2025: 01 - 22 - 24 - 21 - 18, Súper balota: 14
- 10 de Noviembre de 2025: 17 - 22 - 24 - 26 - 27, Súper balota: 13
- 8 de Noviembre de 2025: 01 - 06 - 18 - 21 - 24, Súper balota: 12
Baloto Revancha
- 12 de Noviembre de 2025: 40 - 14 - 41 - 20 - 39, Súper balota: 10
- 10 de Noviembre de 2025: 10 - 12 - 17 - 30 - 34, Súper balota: 08
- 8 de Noviembre de 2025: 14 - 23 - 33 - 38 - 40, Súper balota: 06