Resultados de la lotería Chontico Día y Noche: sorteo de este 18 de noviembre de 2025 dejó estos ganadores

Revise si corrió con la suerte de ser ganador en el sorteo 8253.

Redacción Loterías
18 de noviembre de 2025, 6:52 p. m.
Resultado lotería Chontico del martes 18 de noviembre de 2025. | Foto: Montane Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

Este martes 18 de noviembre de 2025 se celebró el sorteo número 8253 de la Lotería Chontico Día, una de las rifas más populares y con mayor trayectoria en Colombia.

El juego, que cuenta con dos transmisiones diarias (una en el día y otra en la noche), brinda a sus participantes más posibilidades de ganar al permitir diferentes combinaciones y montos de apuesta.

En esta edición, el número 8053 fue el favorecido, acompañado por la serie La Quinta número 7. Los ganadores deben recordar que el valor del premio depende tanto de las cifras acertadas como del dinero invertido en el billete.

Sorteo del Chontico de hoy. | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images y Loterías de hoy

Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo 8253

Premio mayor: 8053 - 7

  • Tres últimas cifras: 053.
  • Dos últimas cifras: 53.
  • Número completo: 8053.
  • Última cifra: 7.
CHONTICO DÍA: Resultado CHONTICO DIA MARTES 18 de Noviembre de 2025.

Lotería Chontico Noche | Resultados del sorteo 8253

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente.
  • Dos últimas cifras: pendiente.
  • Número completo: pendiente.
  • Última cifra: pendiente.
CHONTICO NOCHE: Resultado CHONTICO NOCHE del MARTES 18 de Noviembre de 2025.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se realizará el día miércoles, 19 de noviembre, en los horarios habituales.

Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 17 de noviembre de 2025: 3832 - 0
  • 16 de noviembre de 2025: 0107 - 6
  • 15 de noviembre de 2025: 5857 - 9

Chontico Noche

  • 17 de noviembre de 2025: 8911 - 4
  • 16 de noviembre de 2025: 0781 - 4
  • 15 de noviembre de 2025: 1840 - 4

