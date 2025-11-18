Suscribirse

LOTERÍAS

Números ganadores del Sinuano Día y Noche del 18 de noviembre: consulte si la suerte estuvo de su lado

Este sorteo se realiza todos los días a las 2:30 p.m.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
18 de noviembre de 2025, 8:00 p. m.
El Sinuano se jugó en sus dos versiones diarias
El Sinuano se jugó en sus dos versiones diarias | Foto: Getty Images

La lotería El Sinuano Día y Noche es uno de los juegos de azar más tradicionales y reconocidos de Colombia, con un fuerte arraigo en la región Caribe. ¿Desea saber si fue uno de los afortunados ganadores de el último sorteo?

Contexto: Resultados de la lotería Chontico Día y Noche: sorteo de este 18 de noviembre de 2025 dejó estos ganadores

En la tarde de este martes, 18 de noviembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo número 13.199 de la lotería Sinuano Día, dando como resultado el número ganador 8177, acompañado por la balota denominada como ‘La Quinta’ número 3.

Lotería El Sinuano Día hoy, 18 de noviembre de 2025: números ganadores

  • Número ganador de cuatro cifras: 8177
  • Número ganador de cinco cifras: 81773
Resultado EL SINUANO DIA Martes 18 de Noviembre de 2025

Lotería El Sinuano Noche hoy, 18 de noviembre de 2025: números ganadores

  • Número ganador de cuatro cifras: (Pendiente)
  • Número ganador de cinco cifras: (Pendiente)
Contexto: Loterías del martes 18 de noviembre: consulte los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Este sorteo de la lotería Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p.m. (hora colombiana), incluso en días festivos, ofreciendo a miles de jugadores la emoción de probar su suerte.

Por su parte, la edición de la Noche se juega de lunes a sábados a las 10:30 p.m., y los domingos y festivos a las 8:30 p.m.

En el Sinuano Día y Noche, las recompensas varían según la cantidad de aciertos:

  • Para quienes aciertan los cuatro números, ganan 4.500 veces el valor apostado.
  • Con tres aciertos, se obtienen 400 veces lo invertido.
  • Con dos números, el premio equivale a 50 veces la apuesta realizada.
  • Y con un solo acierto, se gana 5 veces el monto jugado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Petro destapó detalle desconocido de cómo aparece en la lista Clinton: el mensaje impactó las redes sociales

2. Se conocen detalles de lo que pasó con los bienes de Mauricio Leal tras su muerte: hubo sorpresa clave

3. Canciller Yolanda Villavicencio firmó acta de cooperación por 150 millones de euros con España

4. Nueva retractación al presidente Petro y a su ministro Benedetti por señalamientos contra el personero de Ocaña

5. Así se habría salvado alias Pescado, del bombardeo de las FF.MM. donde murieron siete adolescentes en Guaviare

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Sinuano díaSinuano NocheLoterías

Noticias Destacadas

Resultado Super Astro Sol noviembre 15 de 2025

Lotería Super Astro Sol: los resultados que lo pueden hacer millonario este martes 18 de noviembre

Redacción Loterías
El Sinuano se jugó en sus dos versiones diarias

Números ganadores del Sinuano Día y Noche del 18 de noviembre: consulte si la suerte estuvo de su lado

Redacción Semana
Resultado lotería Chontico del miércoles 17 de septiembre de 2025.

Resultados de la lotería Chontico Día y Noche: sorteo de este 18 de noviembre de 2025 dejó estos ganadores

Redacción Loterías

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.