Suscribirse

Loterías

Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este martes, 18 de noviembre: conozca si fue uno de los ganadores

La combinación ganadora le otorga un millonario premio a uno de los apostadores de esta lotería.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
18 de noviembre de 2025, 4:01 p. m.
La Antioqueñita Día y Tard
Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde este martes, 18 de noviembre | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Un nuevo sorteo de la Antioqueñita Día se realizó este martes, 18 de noviembre de 2025, revelando la combinación ganadora que otorga un millonario premio a uno de los apostadores de esta lotería, la cual se lleva a cabo en dos ediciones tradicionales: mañana y tarde.

Numerosos jugadores apostaron por fechas significativas, números de buena fortuna y combinaciones personales con la esperanza de llevarse el premio mayor.

El primer sorteo del día número 6143 se llevó a cabo a las 10:00 a.m., arrojando como resultado el número 6593, acompañado por la Quinta Balota 1, según quedó registrado en el histórico de esta reconocida lotería.

La Antioqueñita Día resultados de hoy martes, 18 de noviembre de 2025

Sorteo: 6143

  • Número ganador: 6593.
  • Quinta balota: 1.
Resultado LA ANTIOQUEÑITA 1 Martes 18 de Noviembre de 2025

Este popular juego de azar, que se realiza diariamente con dos sorteos —uno al mediodía y otro en la tarde—, se ha consolidado como una de las opciones preferidas para quienes desean tentar la suerte con la expectativa de obtener una jugosa recompensa.

La segunda jornada está prevista para las 4:00 p. m. y será transmitida en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los participantes podrán seguir los resultados en tiempo real.

La Antioqueñita Tarde resultados de hoy martes, 18 de noviembre de 2025

  • Número ganador:  pendiente
  • Quinta balota: pendiente

¿Cómo jugar La Antioqueñita en sus dos ediciones?

Para participar, los jugadores deben elegir cuatro números entre el 0 y el 9. Quienes opten por incluir la quinta balota incrementan sus posibilidades de acierto y, además, pueden acceder a premios de mayor valor.

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día tendrá lugar el miércoles 19 de noviembre a las 12:00 p. m., y podrá verse en directo mediante su señal habitual.

Los usuarios que aún no han verificado los resultados anteriores pueden consultar las combinaciones más recientes, donde podría encontrarse la cifra ganadora.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Denuncian tráfico de influencias en la SAE de abogado cercano al petrismo; involucra al vicecontralor y a amigo de Nicolás Petro

2. Constituyente en Colombia, más riesgos que soluciones. Exmagistrados y expertos opinan

3. La defensa de Nicolás Petro busca tumbar el principio de oportunidad de Day Vásquez

4. La nueva ciudad objetivo de Trump: hubo 130 arrestos en 48 horas y crece el temor por las deportaciones masivas

5. ¿La excandidata presidencial Ingrid Betancourt volverá al Senado? Este martes se definirá si encabezará la lista por su partido

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loterías Colombia hoyJuegos de azarLotería Antioqueñita

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.