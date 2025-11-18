Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde de este martes, 18 de noviembre: conozca si fue uno de los ganadores

Un nuevo sorteo de la Antioqueñita Día se realizó este martes, 18 de noviembre de 2025, revelando la combinación ganadora que otorga un millonario premio a uno de los apostadores de esta lotería, la cual se lleva a cabo en dos ediciones tradicionales: mañana y tarde.

Numerosos jugadores apostaron por fechas significativas, números de buena fortuna y combinaciones personales con la esperanza de llevarse el premio mayor.

El primer sorteo del día número 6143 se llevó a cabo a las 10:00 a.m., arrojando como resultado el número 6593, acompañado por la Quinta Balota 1, según quedó registrado en el histórico de esta reconocida lotería.

La Antioqueñita Día resultados de hoy martes, 18 de noviembre de 2025

Sorteo: 6143

Número ganador: 6593.

Quinta balota: 1.

Este popular juego de azar, que se realiza diariamente con dos sorteos —uno al mediodía y otro en la tarde—, se ha consolidado como una de las opciones preferidas para quienes desean tentar la suerte con la expectativa de obtener una jugosa recompensa.

La segunda jornada está prevista para las 4:00 p. m. y será transmitida en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los participantes podrán seguir los resultados en tiempo real.

La Antioqueñita Tarde resultados de hoy martes, 18 de noviembre de 2025

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

¿Cómo jugar La Antioqueñita en sus dos ediciones?

Para participar, los jugadores deben elegir cuatro números entre el 0 y el 9. Quienes opten por incluir la quinta balota incrementan sus posibilidades de acierto y, además, pueden acceder a premios de mayor valor.

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día tendrá lugar el miércoles 19 de noviembre a las 12:00 p. m., y podrá verse en directo mediante su señal habitual.