Loterías
¿Ganó? Números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de hoy lunes, 17 de noviembre
Un nuevo sorteo se jugó y arrojó la cifra ganadora de un millonario premio.
La lotería La Antioqueñita llevó a cabo este lunes 17 de noviembre una nueva ronda de sorteos en sus dos horarios tradicionales: mañana y tarde. Como es habitual, cientos de apostadores participaron con números significativos, fechas especiales y combinaciones personales, esperando quedarse con el premio mayor.
Este popular juego, que opera todos los días con dos ediciones —una al mediodía y otra en la tarde—, continúa posicionándose como una de las opciones preferidas por quienes disfrutan probar su buena fortuna.
El sorteo de las 12:00 p. m. dejó como resultado el número 9437, acompañado de la Quinta Balota 9, según quedó registrado en el archivo oficial de la lotería.
Resultado sorteo 6141 – La Antioqueñita Día
- Número ganador: 9437
- Quinta balota: 9
La segunda tirada está programada para las 4:00 p. m. y podrá verse en vivo mediante el canal de YouTube de La Red Gana, donde los jugadores podrán conocer el desenlace al instante.
Resultado sorteo 6142 – La Antioqueñita Tarde
- Número ganador:
- Quinta balota:
Para participar, cada apostador debe seleccionar cuatro dígitos del 0 al 9. Quienes optan por incluir la quinta balota incrementan sus probabilidades de acierto y pueden aspirar a premios de mayor cuantía.
El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se realizará el martes 18 de noviembre a las 10:00 de la mañana, con transmisión en directo en sus canales habituales.
Además, quienes aún no revisan los resultados previos tienen la posibilidad de consultar las combinaciones recientes, donde podría aparecer el número ganador que tanto buscan.