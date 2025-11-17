¿Ganó? Números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de hoy lunes, 17 de noviembre

La lotería La Antioqueñita llevó a cabo este lunes 17 de noviembre una nueva ronda de sorteos en sus dos horarios tradicionales: mañana y tarde. Como es habitual, cientos de apostadores participaron con números significativos, fechas especiales y combinaciones personales, esperando quedarse con el premio mayor.

Este popular juego, que opera todos los días con dos ediciones —una al mediodía y otra en la tarde—, continúa posicionándose como una de las opciones preferidas por quienes disfrutan probar su buena fortuna.

El sorteo de las 12:00 p. m. dejó como resultado el número 9437, acompañado de la Quinta Balota 9, según quedó registrado en el archivo oficial de la lotería.

Resultado sorteo 6141 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 9437

Quinta balota: 9

La segunda tirada está programada para las 4:00 p. m. y podrá verse en vivo mediante el canal de YouTube de La Red Gana, donde los jugadores podrán conocer el desenlace al instante.

Resultado sorteo 6142 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador:

Quinta balota:

Para participar, cada apostador debe seleccionar cuatro dígitos del 0 al 9. Quienes optan por incluir la quinta balota incrementan sus probabilidades de acierto y pueden aspirar a premios de mayor cuantía.

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se realizará el martes 18 de noviembre a las 10:00 de la mañana, con transmisión en directo en sus canales habituales.