Suscribirse

Loterías

¿Es su día de victoria?: Resultados de la lotería El Paisita, La Caribeña y El Dorado, este domingo 16 de noviembre

Estas son las loterías más populares de Colombia, revise si alguna lo hizo millonario.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
16 de noviembre de 2025, 8:38 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

La lotería se ha vuelto uno de los juegos de azar más populares en todo el mundo en los últimos años. Este tipo de sorteo premia a varios jugadores diariamente con miles de millones, pues a lo largo del tiempo se han diseñado nuevas estrategias y también modalidades de juego.

En Colombia, Coljuegos es la autoridad encargada de supervisar que todos los sorteos de loterías y chances se desarrollen en el marco de la transparencia, para garantizar que los resultados sean confiables y libres de manipulación.

Entre las loterías más seguidas se destacan El Dorado, El Paisita y la Caribeña, que son reconocidas dados los atractivos premios que ofrecen cada día. Algunos sorteos incorporan La Quinta, que es una balota extra que acompaña las cuatro cifras principales y ofrece oportunidades de acierto.

Contexto: Números ganadores del Chontico Día y Noche de hoy domingo, 16 de noviembre: resultados del nuevo sorteo

Estos son los resultados de la jornada:

El Paisita Día

En Antioquia, la emoción se vivió con el sorteo de La Paisita Día, realizado a la 1:00 p.m. este domingo, donde cientos de apostadores esperaban con ilusión el número ganador.

  • Premio mayor: 4679
  • La Quinta: 7
YouTube video player

El Paisita Noche

  • Premio mayor: Pendiente

La Caribeña Día

En la región Caribe, la suerte también estuvo en juego con el sorteo de La Caribeña Día, celebrado al mediodía. Miles de participantes siguieron atentos el resultado que definió nuevos ganadores en la costa.

  • Premio mayor: 4429
  • La Quinta: 6
YouTube video player

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Tres personas murieron en un nuevo ataque de Estados Unidos a embarcaciones, supuestamente, de narcos: difunden video del bombardeo

2. Cierran las mesas de votación en Chile para elegir a sucesor de Gabriel Boric

3. El mensaje de Cristiano Ronaldo que ilusiona a los que lo quieren ver en el mundial: ¿Estará en Norteamérica 2026?

4. Estados Unidos celebra récord de visas canceladas: 80.000 extranjeros quedaron sin su documentación por estas razones

5. Tras revelaciones de SEMANA, el presidente Petro salió en defensa de su hijo y su campaña

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríaColjuegos

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.