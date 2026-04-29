Lotería del Meta: números ganadores del 29 de abril

La Lotería del Meta tuvo su sorteo 3896 este miércoles, 29 de abril de 2026, a partir de las 10:30 p.m., horario habitual de esta reconocida lotería en Colombia.

El número ganador de la Lotería del Meta, este 28 de abril, fue el 6002. Estuvo acompañado de la serie 071. Los datos son contrastables con la transmisión oficial del evento y en la web oficial de la entidad.

Si desea participar en el próximo sorteo de la Lotería del Meta, podrá hacerlo el miércoles 6 de mayo. Reiterando, se desarrollará desde las 10:30 p.m.

Lotería del Meta - 29 de abril de 2026

Número ganador : 6002

: Serie: 071

“En la Lotería del Meta, nos enfocamos en gestionar de manera eficaz el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, buscando generar felicidad entre nuestros apostadores y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, distribuidores y partes interesadas. Con el fin de obtener y proveer recursos económicos para transferir a la salud de todos los colombianos”, explica en su web oficial.

Plan de premios en la Lotería del Meta

A continuación, conozca a fondo el plan de premios de la Lotería del Meta. Son varias las oportunidades que tiene de ganar en cada uno de los sorteos que se realizan: