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Descubra los números ganadores de El Sinuano Día y Noche de hoy, miércoles 29 de abril

No se pierda los sorteos diarios de El Sinuano, transmitidos por el canal ‘Telecaribe’.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
29 de abril de 2026 a las 3:06 p. m.
Descubra si fue ganador de El Sinuano Día o El Sinuano Noche
Descubra si fue ganador de El Sinuano Día o El Sinuano Noche Foto: Getty Images

En estos días, miles de jugadores de distintas regiones del país aprovechan la oportunidad para tentar la suerte y participar en la amplia oferta de premios que brindan estos tradicionales juegos de azar.

Actualmente, existen más de 15 loterías disponibles en el territorio nacional, aunque algunas se han ganado la preferencia del público. Entre ellas, destaca El Sinuano, que ofrece dos sorteos diarios con el propósito de ampliar las opciones de obtener un premio.

Loterías hoy, 29 de abril, en Colombia: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Revisar con atención los resultados es fundamental para identificar los números favorecidos y, si se logra acertar, acudir con el documento de identidad y los requisitos exigidos para hacer efectivo el cobro.

Además del número de cuatro cifras que determina el premio principal, El Sinuano cuenta con una modalidad adicional llamada La Quinta, que incrementa tanto el monto a recibir como las opciones de resultar ganador.

El Sinuano Día

  • Número ganador: 3376
  • La Quinta: 3
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El Sinuano Noche

  • Número ganador: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

Por otra parte, el próximo sorteo del Sinuano Día se llevará a cabo este jueves, 30 de abril, a las 2:30 p. m., ofreciendo una nueva oportunidad para quienes desean tentar nuevamente la suerte.

Resultados ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde: cifras de suerte del sorteo de hoy miércoles, 29 de abril

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera:

  • Combinación completa: acierto de los cuatro números en el orden exacto.
  • Aciertos parciales: se premia a quienes acierten las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último número —llamado “uña”—.
  • La edición nocturna de lunes a sábado de El Sinuano se realiza a las 10:30 p. m., momento en el que los apostadores pueden conocer el resultado ganador.
  • Se recomienda revisar cuidadosamente los números publicados y, en caso de haber resultado ganador, acudir con el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el premio.