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Loterías hoy 29 de abril en Colombia: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

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Redacción Loterías
29 de abril de 2026 a las 12:21 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 29 de abril.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 29 de abril. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Este miércoles 29 de abril, los sorteos de chance volvieron a captar la atención de miles de jugadores en Colombia. Como es habitual, El Dorado, El Paisita y La Caribeña hicieron parte de la jornada con sus respectivos resultados, generando expectativa entre quienes siguen de cerca estos juegos de azar.

A lo largo del día, los apostadores estuvieron pendientes de cada uno de los sorteos, que se han convertido en una tradición diaria para muchas personas. La posibilidad de acertar una combinación ganadora mantiene el interés en estas modalidades, que destacan por su frecuencia y accesibilidad.

Números ganadores del 29 de abril

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 7717.
  • La Quinta: 3.
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El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Más allá de los números, estos sorteos siguen siendo parte del día a día de quienes participan por entretenimiento o con la ilusión de obtener un ingreso adicional. La recomendación principal es jugar con responsabilidad y revisar siempre los resultados con fuentes autorizadas, conservando el comprobante de la apuesta en caso de resultar ganador.