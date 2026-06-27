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Números cargados de suerte para ganarse la lotería hoy sábado, 27 de junio, según Walter Mercado

El legado del astrólogo habló de nuevo y se conocieron las bendiciones para cada signo.

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Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

27 de junio de 2026 a las 2:28 p. m.
Miles de personas confían en los números de la suerte del astrólogo.
Miles de personas confían en los números de la suerte del astrólogo. Foto: Getty Images

Aunque falleció en 2019, Walter Mercado sigue siendo una de las figuras más recordadas por los seguidores de la astrología. Su legado permanece vigente gracias a familiares y colaboradores, quienes continúan compartiendo sus mensajes, predicciones y consejos espirituales con una amplia comunidad de admiradores.

Mhoni Vidente, astróloga y vidente.
Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Para este sábado 27 de junio fueron divulgados nuevos pronósticos acompañados de números de la suerte, dirigidos especialmente a quienes participan en loterías, chances, sorteos y otros juegos de azar. Las interpretaciones conservan el estilo místico y simbólico que caracterizó al reconocido astrólogo puertorriqueño.

Estas recomendaciones siguen despertando el interés de quienes buscan señales relacionadas con la prosperidad, la abundancia y la buena fortuna. Los mensajes fueron recopilados y organizados por el diario El Nuevo Herald, que presentó las predicciones de acuerdo con cada signo del zodiaco.

Aries

Será importante actuar con calma y no dejar que las emociones controlen las decisiones. Convendrá resolver los conflictos con diplomacia y no tomarse de forma personal las actitudes de quienes atraviesan dificultades.

Números de suerte: 8, 10, 3.

Tauro

La atención estará centrada en el hogar y la familia. Será un buen momento para impulsar ideas creativas y realizar cambios o mejoras en los espacios personales.

Números de suerte: 1, 20, 4.

Géminis

Surgirán oportunidades para avanzar en el ámbito económico. También será un día favorable para retomar proyectos pendientes y desarrollar nuevas iniciativas.

Números de suerte: 15, 48, 26.

Cáncer

La energía del día favorecerá el inicio de nuevos proyectos, tanto personales como laborales. También será un momento propicio para realizar cambios en la imagen o el hogar.

Números de suerte: 36, 3, 10.

Leo

Será una jornada ideal para dejar atrás los temores, asumir nuevos retos y abrirse a experiencias diferentes, especialmente en el amor.

Números de suerte: 4, 7, 13.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo.
Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo. Foto: Getty Images

Virgo

Las relaciones afectivas cobrarán mayor importancia y podrían surgir sentimientos inesperados. La sensibilidad y la empatía estarán fortalecidas.

Números de suerte: 33, 29, 50.

Libra

Los cambios esperados comenzarán a hacerse realidad gracias al respaldo de la familia y de las personas más cercanas. Un deseo podría cumplirse.

Números de suerte: 26, 13, 19.

Escorpio

El liderazgo y el carisma estarán en su punto más alto. Habrá facilidad para captar la atención de los demás, aunque el amor no será la principal prioridad.

Números de suerte: 45, 23, 9.

Sagitario

Será un día favorable para profundizar en temas espirituales, ampliar conocimientos y fortalecer el crecimiento personal mediante el aprendizaje.

Números de suerte: 11, 1, 25.

Capricornio

Algunas situaciones emocionales exigirán serenidad y madurez. Será recomendable controlar las reacciones impulsivas y evitar preocupaciones infundadas.

Números de suerte: 42, 40, 9.

Acuario

El magnetismo personal aumentará y favorecerá nuevas alianzas. Sin embargo, será importante actuar con prudencia para evitar accidentes o riesgos innecesarios.

Números de suerte: 31, 21, 5.

Piscis

La jornada impulsará cambios orientados al bienestar físico y emocional. Será un buen momento para adoptar hábitos saludables y organizar mejor el tiempo.

Números de suerte: 32, 8, 21.