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¿Día de suerte? Resultados Lotería Chontico Día y Noche del miércoles 29 de abril de 2026

Esta es la combinación numérica que resultó ganadora en el sorteo del día de hoy.

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Redacción Loterías
29 de abril de 2026 a las 2:55 p. m.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

Como ya es costumbre, este juego viene con doble edición de emoción: dos sorteos en el mismo día para quienes no se conforman con una sola oportunidad.

Loterías hoy, 29 de abril, en Colombia: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

El primero ya cayó cerca de la 1:00 p. m., ideal para los más impacientes, esos que prefieren salir de dudas antes de que el día avance.

El segundo, y el más esperado, llega sobre las 8:00 p. m., cuando los nervios suben de nivel y más de uno ya tiene el numerito en la cabeza.

Y ahí está la fórmula que lo mantiene vigente: tarde y noche, sin complicaciones. Simple, pero efectivo. Esa doble jugada diaria es exactamente lo que engancha a sus seguidores y los tiene pendientes del reloj dos veces al día.

Lotería Chontico Día y Noche este domingo, 5 de abril de 2026.
Lotería Chontico Foto: Getty Images y logo oficial Chontico Día y Noche.

Resultado de Chontico Día – miércoles 29 de abril

El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:

Premio mayor: 3489- 7

  • Tres últimos: 489
  • Dos últimos: 89
  • Cifra completa: 3489
  • Quinta: 7
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Resultado de Chontico Noche – miércoles 29 de abril

En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente
  • Dos últimos: pendiente
  • Cifra completa: pendiente
  • Quinta: pendiente
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Anteriores resultados de la lotería Chontico

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.

Chontico Día

  • 28 de abril de 2026 - 3489. La Quinta: 7
  • 27 de abril de 2026 - 9657. La Quinta: 9
  • 26 de abril de 2026 - 4990. La Quinta: 6

Chontico Noche

  • 28 de abril de 2026 - 5973. La Quinta: 4
  • 27 de abril de 2026 - 5284. La Quinta: 8
  • 26 de abril de 2026 - 2005. La Quinta: 4