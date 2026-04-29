¿Día de suerte? Resultados Lotería Chontico Día y Noche del miércoles 29 de abril de 2026

Como ya es costumbre, este juego viene con doble edición de emoción: dos sorteos en el mismo día para quienes no se conforman con una sola oportunidad.

Loterías hoy, 29 de abril, en Colombia: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

El primero ya cayó cerca de la 1:00 p. m., ideal para los más impacientes, esos que prefieren salir de dudas antes de que el día avance.

El segundo, y el más esperado, llega sobre las 8:00 p. m., cuando los nervios suben de nivel y más de uno ya tiene el numerito en la cabeza.

Y ahí está la fórmula que lo mantiene vigente: tarde y noche, sin complicaciones. Simple, pero efectivo. Esa doble jugada diaria es exactamente lo que engancha a sus seguidores y los tiene pendientes del reloj dos veces al día.

Lotería Chontico Foto: Getty Images y logo oficial Chontico Día y Noche.

Resultado de Chontico Día – miércoles 29 de abril

El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:

Premio mayor: 3489- 7

Tres últimos: 489

Dos últimos: 89

Cifra completa: 3489

Quinta: 7

Resultado de Chontico Noche – miércoles 29 de abril

En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente

Dos últimos: pendiente

Cifra completa: pendiente

Quinta: pendiente

Anteriores resultados de la lotería Chontico

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.

Chontico Día

28 de abril de 2026 - 3489. La Quinta: 7

27 de abril de 2026 - 9657. La Quinta: 9

26 de abril de 2026 - 4990. La Quinta: 6

Chontico Noche