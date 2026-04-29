¿Día de suerte? Resultados Lotería Chontico Día y Noche del miércoles 29 de abril de 2026

Como ya es costumbre, este juego viene con doble edición de emoción: dos sorteos en el mismo día para quienes no se conforman con una sola oportunidad.
El primero ya cayó cerca de la 1:00 p. m., ideal para los más impacientes, esos que prefieren salir de dudas antes de que el día avance.
El segundo, y el más esperado, llega sobre las 8:00 p. m., cuando los nervios suben de nivel y más de uno ya tiene el numerito en la cabeza.
Y ahí está la fórmula que lo mantiene vigente: tarde y noche, sin complicaciones. Simple, pero efectivo. Esa doble jugada diaria es exactamente lo que engancha a sus seguidores y los tiene pendientes del reloj dos veces al día.
Resultado de Chontico Día – miércoles 29 de abril
El sorteo diurno del Chontico dejó los siguientes resultados:
Premio mayor: 3489- 7
- Tres últimos: 489
- Dos últimos: 89
- Cifra completa: 3489
- Quinta: 7
Resultado de Chontico Noche – miércoles 29 de abril
En la jornada nocturna del mismo día, los resultados fueron los siguientes:
Premio mayor: pendiente
- Tres últimos: pendiente
- Dos últimos: pendiente
- Cifra completa: pendiente
- Quinta: pendiente
Anteriores resultados de la lotería Chontico
Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos, a continuación, podrá consultarlos.
Chontico Día
- 28 de abril de 2026 - 3489. La Quinta: 7
- 27 de abril de 2026 - 9657. La Quinta: 9
- 26 de abril de 2026 - 4990. La Quinta: 6
Chontico Noche
- 28 de abril de 2026 - 5973. La Quinta: 4
- 27 de abril de 2026 - 5284. La Quinta: 8
- 26 de abril de 2026 - 2005. La Quinta: 4