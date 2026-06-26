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Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo de este viernes, 26 de junio de 2026

Este día se revelaron las dos combinaciones numéricas que resultaron ganadoras.

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Redacción Loterías
26 de junio de 2026 a las 1:16 p. m.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche.
El número completo y la quita marcaron la suerte del Chontico Día y Noche. Foto: Getty Images / Chontico

Miles de apostadores estuvieron atentos este viernes 26 de junio de 2026 a una nueva jornada de la Lotería Chontico Día y Noche, uno de los sorteos que más expectativa genera entre los aficionados a los juegos de azar en Colombia.

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Tras llevarse a cabo el sorteo, la organización encargada dio a conocer los resultados oficiales. El número que se quedó con el premio mayor fue el 2943, convirtiéndose en la combinación más buscada y comentada por los participantes durante la jornada.

Además del resultado principal, también se anunció el número de La Quinta, una balota complementaria que suele despertar interés entre quienes siguen de cerca cada edición del juego. Para esta ocasión, la cifra favorecida fue el 5.

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 26 de junio de 2026

Premio mayor: 2943 - 5

  • Tres últimas cifras: 943.
  • Dos últimas cifras: 43.
  • Número completo: 2943.
  • Última cifra: 5.
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Resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 26 de junio de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra: pendiente
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El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el sábado 27 de junio, en los horarios habituales.

Chontico Día

  • 25 de junio de 2026 - 8229. La Quinta: 6.
  • 24 de junio de 2026 - 3964. La Quinta: 8.
  • 23 de junio de 2026 - 3973. La Quinta: 2.

Chontico Noche

  • 25 de junio de 2026 - 3803. La Quinta: 9.
  • 24 de junio de 2026 - 1855. La Quinta: 2.
  • 23 de junio de 2026 - 2355. La Quinta: 3.