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¿Ganó con Chontico? Consulte los resultados del Día y Noche del 27 de junio de 2026

Conozca los números ganadores de los sorteos Chontico Día y Chontico Noche realizados este sábado 27 de junio de 2026 y verifique si fue uno de los afortunados.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
27 de junio de 2026 a las 1:13 p. m.
Los resultados del Chontico Día y Noche marcaron la jornada del 26 de junio, ofreciendo oportunidades millonarias a los apostadores.
Los resultados del Chontico Día y Noche marcaron la jornada del 26 de junio, ofreciendo oportunidades millonarias a los apostadores. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Facebook chonticoMillonario

La Lotería Chontico Día y Noche realizó este sábado 27 de junio de 2026 una nueva jornada de sorteos, en la que miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos a los números ganadores con la esperanza de obtener alguno de los premios disponibles.

Como ocurre diariamente, los resultados oficiales permiten a los jugadores comprobar si sus boletos fueron favorecidos y conocer los números que marcaron la suerte en las ediciones diurna y nocturna del popular juego de azar.

Aquí puede consultar los resultados completos y verificar si su apuesta resultó ganadora.

Tras realizarse el sorteo de este sábado, la organización publicó los resultados oficiales. En esta oportunidad, el número ganador del premio mayor fue el 4616.

Asimismo, se dio a conocer el resultado de La Quinta, una balota complementaria incluida en el sorteo y seguida de cerca por los apostadores. Para esta edición, el número favorecido fue el 0.

La expectativa crece entre los jugadores por los resultados de las loterías de este viernes.
Resultados ganadores de las Loterías de Medellín, Santander y Risaralda, monto millonario en juego, 26 de junio 2026

Resultado del sorteo Chontico Día de hoy, 27 de junio de 2026

Premio mayor: 4616-0

  • Tres últimas cifras: 616
  • Dos últimas cifras: 16
  • Número completo: 4616
  • Última cifra: 0
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Resultado del sorteo Chontico Noche de hoy, 27 de junio de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra: pendiente
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El siguiente sorteo de la lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el domingo 28 de junio en los horarios habituales.

Chontico Día

  • 26 de junio de 2026 - 2943. La Quinta: 5.
  • 25 de junio de 2026 - 8229. La Quinta: 6.
  • 24 de junio de 2026 - 3964. La Quinta: 8.

Chontico Noche

  • 26 de junio de 2026 - 8819. La Quinta: 0.
  • 25 de junio de 2026 - 3803. La Quinta: 9.
  • 24 de junio de 2026 - 1855. La Quinta: 2.
  • 23 de junio de 2026 - 2355. La Quinta: 3.