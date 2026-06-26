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Resultados de Super Astro Luna del viernes 26 de junio de 2026: estos fueron los números ganadores

Conozca cuál fue la combinación ganadora del sorteo 8163.

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Redacción Semana
26 de junio de 2026 a las 11:17 p. m.
Súper Astro Luna - 1 de abril de 2026.
Súper Astro Luna - 1 de abril de 2026. Foto: Getty Images y logo oficial Súper Astro Luna.

En la noche del viernes 26 de junio, se llevó a cabo el sorteo 8163 por un nuevo premio de la lotería Super Astro Luna, el cual es 42.000 veces lo apostado.

Hubo nuevo sorteo de Super Astro Sol este 20 de diciembre de 2025. Estos fueron los números y signo ganadores
Super Astro Sol del viernes 26 de junio: estos son los números ganadores

En la transmisión oficial, que se presenta a través de la señal del Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor lo recibirá el número 3230, con el signo tauro.

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Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 24 de junio de 2026: número 4586 con el signo Cáncer.
  • Sorteo del 23 de junio de 2026: número 4586 con el signo Cáncer.
  • Sorteo del 22 de junio de 2026: número 4700 con el signo Aries.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este martes, 30 de junio de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece niveles de premios según el número de aciertos:

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada individual.