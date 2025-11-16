Este domingo, 16 de noviembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo 8250 de la Lotería Chontico Día, una de las rifas más populares y con mayor tradición en Colombia. Este resultado arrojó al que sería el próximo ganador de un posible premio millonario.

Es importante tener en cuenta que la lotería es uno de los juegos de azar más recurrentes e importantes en el mundo, dado que ofrece una serie de premios millonarios, además de modalidades de juego y buenas posibilidades.

Como es costumbre, este juego ofrece dos oportunidades diarias para tentar a la suerte: una edición en la mañana y otra en la noche, permitiendo a los apostadores elegir diversas combinaciones y valores para incrementar sus posibilidades de ganar.

En esta edición, el número favorecido fue 0107, acompañado por la serie La Quinta número 6. Quienes hayan acertado deben recordar que el monto del premio depende tanto de la cifra ganadora como del valor que se haya apostado al momento de adquirir el billete.

Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo

Premio mayor: 0107 - 6

Tres últimas cifras: 107

Dos últimas cifras: 07

Número completo: 0107

Última cifra: 6

Lotería Chontico Noche | Resultados del sorteo

Premio mayor: (pendiente)

Tres últimas cifras: (pendiente)

Dos últimas cifras: (pendiente)

Número completo: (pendiente)

Última cifra: (pendiente)

Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

15 de noviembre de 2025: 5857 - 9

14 de noviembre de 2025: 6552 - 9

13 de noviembre de 2025: 3206 - 8

Chontico Noche

15 de noviembre de 2025: 1840 - 4

14 de noviembre de 2025: 4417-9

13 de noviembre de 2025: 6577- 3