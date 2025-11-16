Suscribirse

Números ganadores del Chontico Día y Noche de hoy domingo, 16 de noviembre: resultados del nuevo sorteo

Tenga en cuenta aquí los resultados del sorteo y verifique si fue ganador.

Redacción Loterías
16 de noviembre de 2025, 7:30 p. m.
Resultados del Chontico Día y Noche
Chontico Día y Noche | Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este domingo, 16 de noviembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo 8250 de la Lotería Chontico Día, una de las rifas más populares y con mayor tradición en Colombia. Este resultado arrojó al que sería el próximo ganador de un posible premio millonario.

Es importante tener en cuenta que la lotería es uno de los juegos de azar más recurrentes e importantes en el mundo, dado que ofrece una serie de premios millonarios, además de modalidades de juego y buenas posibilidades.

Como es costumbre, este juego ofrece dos oportunidades diarias para tentar a la suerte: una edición en la mañana y otra en la noche, permitiendo a los apostadores elegir diversas combinaciones y valores para incrementar sus posibilidades de ganar.

Resultado EL CHONTICO DIA Domingo 16 de Noviembre de 2025

En esta edición, el número favorecido fue 0107, acompañado por la serie La Quinta número 6. Quienes hayan acertado deben recordar que el monto del premio depende tanto de la cifra ganadora como del valor que se haya apostado al momento de adquirir el billete.

Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo

Premio mayor: 0107 - 6

  • Tres últimas cifras: 107
  • Dos últimas cifras: 07
  • Número completo: 0107
  • Última cifra: 6

Lotería Chontico Noche | Resultados del sorteo

Premio mayor: (pendiente)

  • Tres últimas cifras: (pendiente)
  • Dos últimas cifras: (pendiente)
  • Número completo: (pendiente)
  • Última cifra: (pendiente)

Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 15 de noviembre de 2025: 5857 - 9
  • 14 de noviembre de 2025: 6552 - 9
  • 13 de noviembre de 2025: 3206 - 8

Chontico Noche

  • 15 de noviembre de 2025: 1840 - 4
  • 14 de noviembre de 2025: 4417-9
  • 13 de noviembre de 2025: 6577- 3

Además, según lo establecido, el próximo sorteo del Chontico —en sus dos emisiones habituales— se llevará a cabo el lunes 17 de noviembre, en los horarios regulares establecidos por la lotería.

