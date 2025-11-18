Suscribirse

Loterías

Loterías del martes 18 de noviembre: consulte los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Los apostadores pueden verificar los resultados en los canales oficiales.

Redacción Loterías
18 de noviembre de 2025, 5:10 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 9 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 18 de noviembre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Las opciones de juegos de azar en Colombia son variadas, pero las loterías siguen siendo las favoritas gracias a la amplia oferta de premios y a sus diferentes modalidades, como los sorteos dobles durante el día. El Dorado, El Paisita y La Caribeña son tres de los sorteos que más reconocimiento han ganado en los últimos años por su presencia en distintas regiones del país.

Aunque cada uno tiene particularidades en su operación, todos comparten la expectativa de miles de jugadores que buscan la suerte en sus números de confianza.

El Dorado se ha convertido en uno de los sorteos más consultados a nivel nacional. Su presencia en plataformas digitales y la frecuencia de sus resultados lo posicionan como una referencia entre quienes participan del chance.

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 7430.
  • La Quinta: 1.
DORADO MAÑANA de HOY Resultado martes 18 de Noviembre de 2025 💫✅💰

Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

En Antioquia, El Paisita se destaca como una de las alternativas preferidas por los apostadores. Este sorteo se caracteriza por la publicación inmediata de resultados y por ofrecer premios que se ajustan a distintos tipos de apuesta.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Por su parte, La Caribeña ha crecido de forma notable en los últimos años gracias a la frecuencia de sus sorteos. Los jugadores suelen consultar sus resultados apenas se publican para verificar si sus combinaciones fueron premiadas.

El Caribeña Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

