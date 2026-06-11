Número afortunado del Baloto: resultado de la combinación ganadora del acumulado, miércoles 10 de junio de 2026

Miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos este miércoles 10 de junio de 2026 al sorteo 2668 del Baloto, uno de los juegos de azar más populares del país. En esta oportunidad, el acumulado del sorteo tradicional alcanzó los 42.000 millones de pesos, mientras que la modalidad Baloto Revancha llegó a los 5.000 millones de pesos.
El Baloto realiza sorteos tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados, ofreciendo la posibilidad de ganar millonarios acumulados a quienes logren acertar la combinación ganadora y la Súper Balota.
Resultados del sorteo del Baloto del 10 de junio de 2026
Acumulado de $42.000 millones
- Número ganador: 03 - 05 - 17 - 18 - 27
- Súper Balota: 07
Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 10 de junio de 2026
Acumulado de $5.000 millones
- Número ganador: 07 - 14 - 22 - 35 - 41
- Súper Balota: 06
Últimos resultados del Baloto y Baloto Revancha
Los números registrados en los tres sorteos anteriores fueron los siguientes:
Baloto
- 8 de junio de 2026: 06 - 08 - 09 - 32 - 40 - 13
- 6 de junio de 2026: 05 - 15 - 19 - 28 - 32 - 01
- 3 de junio de 2026: 26 - 29 - 35 - 38 - 41 - 11
Baloto Revancha
- 8 de junio de 2026: 14 - 26 - 30 - 37 - 39 - 02
- 6 de junio de 2026: 07 - 11 - 25 - 32 - 36 - 08
- 3 de junio de 2026: 04 - 12 - 13 - 31 - 35 - 09