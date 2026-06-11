Número afortunado del Baloto: resultado de la combinación ganadora del acumulado, miércoles 10 de junio de 2026

Miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos este miércoles 10 de junio de 2026 al sorteo 2668 del Baloto, uno de los juegos de azar más populares del país. En esta oportunidad, el acumulado del sorteo tradicional alcanzó los 42.000 millones de pesos, mientras que la modalidad Baloto Revancha llegó a los 5.000 millones de pesos.

¿Día de suerte? Resultados de la lotería Chontico Día y Noche de este miércoles, 10 de junio de 2026

El Baloto realiza sorteos tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados, ofreciendo la posibilidad de ganar millonarios acumulados a quienes logren acertar la combinación ganadora y la Súper Balota.

Resultados del sorteo del Baloto del 10 de junio de 2026

Acumulado de $42.000 millones

Número ganador: 03 - 05 - 17 - 18 - 27

03 - 05 - 17 - 18 - 27 Súper Balota: 07

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 10 de junio de 2026

Acumulado de $5.000 millones

Número ganador: 07 - 14 - 22 - 35 - 41

07 - 14 - 22 - 35 - 41 Súper Balota: 06

Últimos resultados del Baloto y Baloto Revancha

Los números registrados en los tres sorteos anteriores fueron los siguientes:

Ya se conocen los números que dejó el sorteo 2665 realizado el 3 de junio. Foto: Getty Images / Baloto

Baloto

8 de junio de 2026: 06 - 08 - 09 - 32 - 40 - 13

06 - 08 - 09 - 32 - 40 - 13 6 de junio de 2026: 05 - 15 - 19 - 28 - 32 - 01

05 - 15 - 19 - 28 - 32 - 01 3 de junio de 2026: 26 - 29 - 35 - 38 - 41 - 11

Baloto Revancha

8 de junio de 2026: 14 - 26 - 30 - 37 - 39 - 02

14 - 26 - 30 - 37 - 39 - 02 6 de junio de 2026: 07 - 11 - 25 - 32 - 36 - 08

07 - 11 - 25 - 32 - 36 - 08 3 de junio de 2026: 04 - 12 - 13 - 31 - 35 - 09