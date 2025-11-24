Suscribirse

Loterías

Esta es la lotería de Colombia más fácil de ganar en diciembre, Inteligencia artificial revela su nombre

En diciembre circulan más billetes debido a los sorteos extraordinarios y a que más personas participan en los juegos de azar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

24 de noviembre de 2025, 10:53 p. m.
Hay 3 loterías entre las que existen mayores probabilidades para ganar.
Hay 3 loterías entre las que existen mayores probabilidades para ganar. | Foto: Getty Images/Montaje:SEMANA

Diciembre es un mes en el que el movimiento alrededor de las loterías suele aumentar, en parte por la tradición cultural de “tener la suerte” durante las festividades.

Además, al ser el último mes del año, las familias se preocupan por los gastos, los regalos para navidad y la ropa de las fechas especiales; por eso, este tipo de sorteos mantienen una alta popularidad para los últimos días de 2025.

Contexto: La efectiva técnica para ahorrar 1 millón de pesos de aquí a Navidad si gana el salario mínimo, según la IA

En ese contexto, se ha generado la duda de cuáles son las loterías que tendrían probabilidades “más favorables” para arrojar a sus ganadores. La inteligencia artificial puede arrojar resultados de acuerdo con la incógnita. La idea es vender ilusiones: todas las loterías manejan probabilidades que no garantizan ganar un premio.

Aún así, según la inteligencia artificial señala a la Lotería del Cauca como una de las loterías con probabilidades relativamente más favorables dentro del mercado colombiano. Esa conclusión se basa en estimaciones generadas por los modelos como Bard o Chat GPT.

¿Por qué la Lotería del Cauca aparece arriba?

En diciembre circulan más billetes debido a los sorteos extraordinarios y a que más personas participan en los juegos de azar. Aún así, un punto que destacan en la IA es que la estructura del sorteo no cambia sustancialmente en esa temporada. Bajo ese escenario, la Lotería del Cauca es la más favorable con base en la probabilidad matemática del premio mayor.

Contexto: La nueva función de Gemini que revela al instante si una imagen fue hecha con IA de Google

Bard estimó la probabilidad de ganar esa lotería en 1 entre 4.688.000 aunque sigue siendo una cifra muy baja, es mejor que la que presentan otras loterías reconocidas del país. En otras comparaciones basadas a consultas hechas en estas herramientas también aparecieron la Lotería de Medellín y la Lotería de Bogotá.

De acuerdo con esos resultados, la probabilidad del premio mayor en la Lotería de Medellín estaría alrededor de 1 en 7,5 millones, mientras que para la Lotería de Bogotá la cifra se ubicaría cerca de 1 en 9 millones.

¿Cómo influye la estructura de premios?

La probabilidad del premio mayor no es el único elemento relevante. También cuentan con los premios secundarios, que aumentan la posibilidad de obtener algún retorno, incluso si no es el principal.

En ese aspecto, la Lotería de Medellín destaca porque, según cifras de Coljuegos, presenta una tasa relativamente alta de premios menores entregados.

Contexto: La doble cara de la IA: seis referentes mundiales analizan lo que está en juego en la educación frente a su avance

Para muchas personas, ese dato influye en su percepción del riesgo: un sorteo que entrega más premios secundarios puede sentirse más “amigable”, aunque las probabilidades reales sigan siendo bajas.

El costo del billete también entra en juego. Si un boleto es más económico pero mantiene una estructura sólida de premios, algunas personas lo consideran una mejor relación entre lo que pagan y lo que podrían recibir.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Las lujosas ruanas boyacenses que le están dando la vuelta al mundo

2. ¿Quién es la nepo baby que quiere revolucionar a Vogue?

3. Así nació ‘La parranda es pa’ amanecer’, el himno que despierta a Colombia cada diciembre

4. Daniel Briceño deja claro que no está inhabilitado para aspirar al Congreso. Estos son los motivos

5. Conozca a la nueva generación Jet-set: tres jóvenes colombianos comprometidos con el país

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LoteríasganadoresDiciembre

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.