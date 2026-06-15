¿Jugó El Sinuano? Verifique aquí los números ganadores de los sorteos día y noche del lunes 15 de junio

Una nueva jornada de suerte se vivió este lunes 15 de junio con los sorteos de El Sinuano Día y El Sinuano Noche, dos de los juegos de chance más consultados por los colombianos debido a sus sorteos diarios y a la expectativa que generan entre miles de apostadores.

Quienes hicieron sus apuestas ya pueden revisar los números ganadores y comprobar si lograron acertar alguna de las combinaciones premiadas.

Resultado de El Sinuano Día

Número ganador: 8356.

La Quinta: 5.

Resultado de El Sinuano Noche

Número ganador: pendiente .

. La Quinta: pendiente.

Como ocurre cada día, los sorteos despertaron el interés de jugadores en distintas regiones del país, quienes siguieron atentos los resultados con la esperanza de llevarse alguno de los premios que ofrece esta modalidad de chance.

El Sinuano realiza sorteos en dos horarios diferentes, permitiendo a los participantes jugar tanto en la jornada diurna como en la nocturna. Los resultados son utilizados por los apostadores para verificar aciertos en una, dos, tres o cuatro cifras, de acuerdo con la modalidad elegida al momento de hacer la apuesta.

Los jugadores que consideren haber obtenido un premio deben revisar cuidadosamente su tiquete y consultar los canales autorizados para conocer las condiciones de reclamación y los plazos establecidos para el cobro.