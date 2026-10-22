Elon Musk podría sorprender al mundo: el magnate habló por primera vez de una fusión entre Tesla y SpaceX

SpaceX registró un importante repunte financiero durante el tercer trimestre de 2026, al obtener ganancias por primera vez desde su debut en la bolsa. El resultado estuvo impulsado principalmente por el crecimiento de sus negocios relacionados con la inteligencia artificial (IA), un sector que ha ganado protagonismo dentro de la compañía de Elon Musk.

Elon Musk propone cambiar las historias sobre inteligencia artificial por una razón que involucra a los humanos

De acuerdo con información de AFP, los resultados se conocieron el mismo martes en que el empresario manifestó su disposición a respaldar una eventual fusión entre SpaceX y Tesla, su fabricante de vehículos eléctricos. Durante una conversación con analistas, calificó la propuesta como una alternativa interesante, aunque reconoció que se trata de un asunto delicado y que todavía está bajo evaluación.

El empresario advirtió que sería prematuro dar por hecho que ambas compañías terminarán uniéndose. No obstante, explicó que una integración podría generar ventajas en áreas como el desarrollo de software de inteligencia artificial, la fabricación de chips, la robótica y los sistemas de computación instalados en el espacio.

En el frente financiero, SpaceX reportó una ganancia neta de 4.400 millones de dólares entre julio y septiembre, un cambio significativo frente a las pérdidas de 1.100 millones de dólares registradas en el mismo periodo del año anterior. Sus ingresos también experimentaron un fuerte crecimiento: aumentaron un 161 % y alcanzaron los 14.600 millones de dólares.

Tesla, empresa de automóviles eléctricos. Foto: NurPhoto via Getty Images

La compañía había presentado resultados menos favorables en su primer informe trimestral como empresa cotizada. Durante el segundo trimestre, sus ingresos sumaron 7.800 millones de dólares, mientras que las pérdidas netas llegaron a 541 millones.

Ahora, las nuevas cifras parecen reflejar el impacto de sus inversiones y acuerdos comerciales en el negocio de la IA. Tras conocerse el reporte, las acciones subieron cerca de un 5 % en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street.

La inteligencia artificial gana terreno dentro de SpaceX

Uno de los principales motores de este crecimiento fue la división que SpaceX denomina ‘superinteligencia’, cuyos ingresos superaron los 7.600 millones de dólares en el trimestre. La cifra representa más de nueve veces lo obtenido por esta unidad un año antes y la convirtió en la mayor fuente de ingresos de la compañía, por encima de Starlink, su servicio de internet satelital.

SpaceX atribuyó el avance a la firma de nuevos contratos de servicios en la nube, la mayor utilización de su chatbot Grok y la adquisición de Cursor, una empresa emergente especializada en herramientas de programación con inteligencia artificial.

Elon Musk, dueño de Space X y Tesla. Foto: AP

Entre sus clientes de computación en la nube figura Anthropic, compañía que acordó en mayo pagar cerca de 45.000 millones de dólares durante tres años por acceso a capacidad de cómputo. Este tipo de acuerdos ha cobrado relevancia ante la creciente demanda de infraestructura para desarrollar y operar modelos avanzados de IA.