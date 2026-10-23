El iPod de Apple cumple 25 años: ¿por qué este icónico reproductor de música de los años 2000 vuelve a ser tendencia?

Hace 25 años, el mundo quedó sorprendido con un dispositivo que, aunque ya está descatalogado, sigue siendo un ícono de Apple: el iPod original. Su lanzamiento marcó un antes y un después en la industria musical y contribuyó a impulsar la transformación de la compañía hasta convertirla en una de las principales empresas tecnológicas del mundo.

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La compañía presentó su primer iPod el 23 de octubre de 2001 con el eslogan “1.000 canciones en tu bolsillo”, una propuesta que revolucionó la forma de escuchar música. El dispositivo alcanzó una gran popularidad en los años siguientes y marcó el comienzo de una etapa clave para la compañía en el mercado de la electrónica de consumo.

¿Cómo era el iPod original?

El iPod original de Apple se presentó como un reproductor MP3 capaz de almacenar hasta 1.000 canciones con calidad de CD gracias a su disco duro de 5 GB. Con un peso aproximado de 184 gramos, el dispositivo apostó por un diseño compacto y ligero que permitía transportarlo cómodamente en el bolsillo.

En cuanto a su apariencia, el reproductor incorporaba una pantalla de 162 x 128 píxeles con iluminación LED blanca para facilitar la lectura. Uno de sus elementos más distintivos era la rueda de control, que permitía recorrer la biblioteca musical y seleccionar canciones con una sola mano, lo que simplificaba su manejo.

Otra de sus innovaciones fue la función Auto-Sync, que facilitaba la transferencia automática de canciones y listas de reproducción desde iTunes al conectar el dispositivo a un ordenador Mac. De esta manera, los usuarios podían mantener su colección musical actualizada en pocos segundos y escuchar sus temas favoritos mientras caminaban, practicaban deporte o realizaban otras actividades, gracias a una batería recargable que ofrecía hasta 10 horas de reproducción continua.

El dispositivo tenía capacidad para 1.000 canciones y cabía en un bolsillo. Foto: Getty Images

El dispositivo llegó al mercado con un precio inicial de 399 dólares (aproximadamente 1′300.000 pesos colombianos), bajo el liderazgo de Steve Jobs, quien entonces se desempeñaba como director ejecutivo de Apple. Su combinación de capacidad de almacenamiento, portabilidad y facilidad de uso contribuyó a consolidarlo como uno de los productos más representativos en la evolución de la música digital portátil.

A 25 años de su lanzamiento, el iPod sigue despertando interés entre los amantes de la tecnología, pese a que los teléfonos inteligentes asumieron sus funciones y Apple dejó de comercializarlo. En la actualidad, sus versiones clásicas han recuperado popularidad entre algunos usuarios, que buscan adquirirlas en plataformas de segunda mano para disfrutar de la música de una manera más sencilla.