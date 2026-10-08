ChatGPT apuesta por respuestas más visuales con una función que integra mapas, gráficos y herramientas

OpenAI comenzó a desplegar una nueva experiencia en ChatGPT que busca cambiar la manera en que los usuarios reciben las respuestas del chatbot. La actualización incorpora GPT-6 junto con una interfaz denominada Intelligent UI, diseñada para combinar texto con recursos visuales y elementos interactivos.

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Con este cambio, las respuestas ya no se limitan a mostrar párrafos de información. Dependiendo de la consulta, ChatGPT puede incorporar imágenes, gráficos, botones, formularios, esquemas y otros componentes que permiten interactuar directamente con el contenido.

OpenAI explicó que GPT-6 fue entrenado para determinar qué tipo de elementos necesita cada respuesta y cómo integrarlos. De esta manera, la interfaz se construye de forma progresiva mientras el sistema genera la información solicitada.

La compañía puso como ejemplo una receta en la que los tiempos de preparación pueden aparecer junto a cada paso.

En una consulta relacionada con un viaje por carretera, por su parte, el sistema puede mostrar las diferentes paradas en un mapa e incluir información sobre los lugares que podrían resultar de interés durante el recorrido.

Celular con apps de inteligencia artificial. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La nueva experiencia también permite solicitar herramientas creadas específicamente para determinadas necesidades. Entre las posibilidades mencionadas se encuentran una calculadora para proyectar ahorros o incluso un juego con estética retro, funciones que buscan ampliar el uso de ChatGPT más allá de las respuestas convencionales.

Esta actualización llega acompañada de GPT-6, modelo que OpenAI presentó previamente y que ahora se integra al funcionamiento de su chatbot. Según la compañía, esta generación incorpora mejoras en materia de seguridad, búsquedas en internet y velocidad de respuesta.

Aplicación de ChatGPT en el celular. Foto: 123RF

El despliegue de GPT-6 con Intelligent UI comenzó de manera global para los usuarios de ChatGPT Plus, Pro, Business y Enterprise. Posteriormente, la función llegará a quienes utilizan los planes gratuito y Go.

Los usuarios de suscripciones de pago tendrán acceso a GPT-6 Sol, mientras que quienes cuentan con el plan gratuito o Go podrán utilizar GPT-6 Luna. De esta forma, OpenAI amplía progresivamente la disponibilidad de la nueva interfaz y de las capacidades de su modelo más reciente.