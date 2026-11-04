Los científicos detectan un cambio en el calentamiento global que no se había registrado antes

El calentamiento global estaría avanzando a una velocidad mayor que la observada durante décadas. Una investigación reciente encontró que, desde hace aproximadamente diez años, la temperatura del planeta comenzó a aumentar a un ritmo considerablemente más rápido, un comportamiento que los científicos lograron identificar al separar los efectos de fenómenos naturales.

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El estudio fue realizado por investigadores del Instituto de Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK) y encontró que la Tierra se ha calentado cerca de 0,35 °C por década durante los últimos diez años. La cifra contrasta con el promedio de poco menos de 0,2 °C por década registrado entre 1970 y 2015.

El hallazgo representa una diferencia importante: no se trata únicamente de que el planeta siga acumulando calor, sino de que ese proceso estaría ocurriendo a una velocidad mucho mayor que en periodos anteriores.

Los registros de temperatura muestran una diferencia importante

Para comprobar que no se trataba de un aumento temporal, los investigadores revisaron cinco registros internacionales que permiten seguir la evolución de la temperatura terrestre. Entre ellos se encuentran los de la NASA, la NOAA, Berkeley Earth, HadCRUT y ERA5.

El principal obstáculo era distinguir el calentamiento que se mantiene durante años de los cambios pasajeros provocados por la naturaleza. Fenómenos como El Niño, las erupciones volcánicas y las variaciones de la actividad solar pueden modificar las temperaturas durante determinados periodos.

El análisis tuvo en cuenta fenómenos naturales que pueden alterar temporalmente las temperaturas del planeta. Foto: Getty Images

Grant Foster, experto en estadística y coautor de la investigación, explicó cómo resolvieron esa dificultad: “Filtramos las influencias naturales conocidas en los datos de observación, de modo que se reduce el ‘ruido’, lo que hace que la señal subyacente de calentamiento a largo plazo sea más claramente visible”.

Después de hacer esos ajustes, los resultados mostraron una aceleración con una certeza estadística superior al 98 %. Stefan Rahmstorf, investigador del PIK y autor principal del estudio, destacó la solidez del hallazgo:

“Los datos ajustados muestran una aceleración del calentamiento global desde 2015 con una certeza estadística superior al 98 %, consistente en todos los conjuntos de datos examinados e independiente del método de análisis elegido”.

El aumento de temperatura podría adelantar un límite climático

La investigación también examinó los registros de 2023 y 2024, dos años que alcanzaron temperaturas excepcionalmente altas. Aunque los investigadores redujeron sus valores al descontar algunos efectos naturales, ambos continuaron siendo los años más calurosos de los registros instrumentales.

El resultado tiene implicaciones para el Acuerdo de París, en el que los países establecieron el compromiso de limitar el calentamiento global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. Los científicos advierten que, si se mantiene la velocidad de aumento de la última década, ese límite podría superarse de manera sostenida antes de 2030.

El planeta podría superar de forma sostenida el límite de 1,5 °C antes de 2030. Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

Rahmstorf advirtió sobre ese escenario: “Si continúa el ritmo de calentamiento de los últimos 10 años, se superará a largo plazo el límite de 1,5 °C del Acuerdo de París antes de 2030”.

El investigador también señaló que el futuro de las temperaturas dependerá de las decisiones que se tomen frente a las emisiones contaminantes: “La velocidad a la que la Tierra siga calentándose depende, en última instancia, de la rapidez con la que reduzcamos a cero las emisiones globales de CO₂ procedentes de combustibles fósiles”.

La investigación confirma que el calentamiento se ha acelerado, aunque no determina por sí sola todas las causas de ese cambio. Sus resultados muestran que la velocidad con la que aumenta la temperatura terrestre será un factor determinante para el cumplimiento de los objetivos climáticos internacionales.