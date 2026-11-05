Cuál es el electrodoméstico que puede aumentar el recibo de la luz y debería desconectar para evitarlo

En la vida cotidiana, los electrodomésticos se han convertido en herramientas indispensables para muchas familias. Con el paso del tiempo, estos aparatos han evolucionado y se han transformado en grandes aliados para realizar tareas como preparar alimentos, lavar la ropa, limpiar y acceder a distintas formas de entretenimiento e información.

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Sin embargo, su uso frecuente también puede tener un efecto en el consumo de electricidad. Algunos permanecen conectados durante todo el día, mientras que otros necesitan una cantidad considerable de energía para funcionar. Esto puede reflejarse en el valor de la factura mensual y representar un gasto importante para el presupuesto familiar.

Por esta razón, es conveniente identificar cuáles son los equipos que más electricidad consumen y conocer qué medidas pueden ayudar a reducir ese gasto. También es importante prestar atención a los hábitos de uso, pues dejar ciertos equipos encendidos durante varias horas o utilizarlos repetidamente a lo largo del día puede aumentar el consumo.

Para determinar cuánta energía necesita un aparato, se deben considerar tres aspectos: la potencia, el tiempo que permanece en funcionamiento y la frecuencia con la que se utiliza.

Imagen de referencia de consumo de energía en la casa. Foto: Getty Images

De acuerdo con información de enerBit, la secadora de ropa es uno de los aparatos que puede generar un consumo elevado de electricidad, especialmente cuando se utiliza de manera frecuente. Esto se debe a que necesita producir calor para eliminar la humedad de las prendas, lo que demanda una cantidad importante de energía durante cada ciclo.

Por tanto, el gasto depende del tiempo de funcionamiento y del número de veces que se ponga en marcha. Su impacto puede ser considerable en los hogares donde se utiliza varias veces por semana.

Otro aparato que requiere bastante electricidad es la plancha, dado que necesita alcanzar y mantener temperaturas elevadas para eliminar las arrugas de la ropa. No obstante, como generalmente se utiliza durante periodos cortos, su impacto en la factura suele ser moderado frente al de otros electrodomésticos.

La nevera, por su parte, tiene una característica que la diferencia de los demás equipos: debe permanecer conectada las 24 horas del día para conservar los alimentos en buen estado. Aunque su motor no funciona de manera continua a máxima potencia, necesita activarse periódicamente para mantener una temperatura adecuada.

Imagen de referencia de mujer calculando el consumo de energía en su casa. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

En cuanto a la lavadora, su gasto de electricidad se considera medio, aunque puede aumentar según la cantidad de ciclos de lavado, la temperatura del agua, la duración de los programas y la frecuencia de uso.

Finalmente, el horno eléctrico también puede incrementar el consumo en casa, pues requiere bastante electricidad para alcanzar y mantener las temperaturas necesarias durante la preparación de los alimentos.