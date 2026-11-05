Si sale un ícono de llave en la barra de estado del celular, preste atención: podría indicar algo importante

El celular cuenta con una amplia variedad de funciones y herramientas que van más allá de realizar llamadas o buscar información en internet. También permite trabajar en línea, jugar, ver películas y series o escuchar música, entre muchas otras actividades.

Una moneda sobre el router wifi para mejorar la velocidad de internet: ¿realmente funciona este truco casero?

Sin embargo, esta versatilidad hace que algunos detalles pasen inadvertidos, como los pequeños íconos que aparecen en la barra de estado y que indican qué funciones están activas en el dispositivo. Aunque la mayoría de usuarios reconoce símbolos como el del wifi, la señal móvil o el nivel de batería, hay otros que pueden generar dudas.

Uno de ellos es el de una pequeña llave de seguridad que aparece en la parte superior de algunos celulares Android. Su presencia puede causar inquietud, especialmente cuando el usuario no recuerda haber activado alguna herramienta relacionada con la seguridad. No obstante, no es motivo de alarma.

De acuerdo con Computer Hoy, este símbolo indica que hay una conexión VPN activa en el dispositivo. En otras palabras, significa que el tráfico de internet está pasando por un servidor remoto, lo que permite ocultar la dirección IP y reforzar la privacidad mediante el cifrado de los datos.

Imagen de referencia de la barra de notificaciones del celular. Foto: Getty Images

Aunque suele aparecer al utilizar aplicaciones VPN instaladas por el usuario, como NordVPN o Proton VPN, también puede estar relacionado con otros servicios. Algunos antivirus, bloqueadores de publicidad, cortafuegos y herramientas de control parental recurren a esta tecnología para filtrar o supervisar las conexiones a internet.

Por eso, si el ícono aparece sin que se haya activado una VPN de manera consciente, lo recomendable es identificar qué aplicación está utilizando esta conexión. Para comprobarlo, basta con ingresar a los Ajustes del celular, escribir ‘VPN’ en el buscador y revisar cuál servicio figura como activo.

Imagen de referencia de un VPN en el celular. Foto: NurPhoto via Getty Images

Si corresponde a una aplicación conocida y de confianza, no hay razón para preocuparse. En cambio, si se trata de un servicio desconocido, el usuario puede desactivar la conexión o desinstalar la aplicación responsable.

En cualquier caso, conviene tener presente que una VPN no representa una amenaza por sí misma. Por el contrario, es una herramienta que puede ayudar a proteger la privacidad, ocultar la dirección IP y mejorar la seguridad durante la navegación.