El truco casero para quitar la grasa pegada en el cristal del horno sin rayarlo y dejarlo impecable

Mientras se preparan los alimentos, es habitual que las superficies de la cocina y algunos electrodomésticos terminen cubiertos de grasa y salpicaduras. Aunque puede parecer una molestia menor, dejar estos residuos sin limpiar durante mucho tiempo hace que se adhieran con mayor fuerza y que retirarlos resulte cada vez más difícil.

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Sin embargo, la acumulación de grasa no solo representa un problema de limpieza. También puede convertirse en un riesgo para la seguridad de la casa, especialmente por la posibilidad de que se produzca un incendio. Al tratarse de un material combustible, cuando entra en contacto con fuentes de calor, como quemadores, resistencias o superficies a altas temperaturas, puede prenderse y favorecer la propagación de las llamas.

Este riesgo requiere especial atención en las campanas extractoras y sus filtros, ya que allí suelen quedar atrapados restos de aceite y otras partículas inflamables que, si no se retiran periódicamente, pueden acumularse.

En electrodomésticos como los hornos y microondas, los residuos de comida y grasa también pueden quemarse durante el funcionamiento, generar humo y producir olores desagradables que incluso pueden impregnarse en los alimentos. Además, su acumulación dificulta el mantenimiento y puede afectar el funcionamiento adecuado de algunas piezas.

Imagen de referencia de persona limpiando o la puerta del horno. Foto: Getty Images/iStockphoto

Por esta razón, es importante realizar una limpieza periódica y utilizar métodos que permitan retirar la suciedad sin dañar las superficies. Para eliminar las manchas de grasa del cristal de la puerta del horno, por ejemplo, no siempre es necesario comprar productos especializados.

De acuerdo con las recomendaciones de Whirlpool, algunos ingredientes de uso cotidiano pueden facilitar esta tarea. Una de las alternativas consiste en preparar una pasta con media taza de bicarbonato de sodio y un poco de agua, hasta obtener una mezcla de consistencia espesa.

Una vez lista, se debe distribuir sobre el cristal, haciendo énfasis en las zonas con mayor acumulación de grasa. Lo recomendable es dejarla actuar durante al menos 20 minutos para que ayude a desprender los residuos adheridos.

Transcurrido ese tiempo, se retira con un paño de microfibra húmedo y movimientos suaves. Si todavía quedan manchas difíciles, se puede utilizar una espátula de plástico para levantarlas sin rayar el vidrio.

Imagen de referencia de puerta del horno lleno de grasa. Foto: Getty Images

Para completar el procedimiento, es posible preparar una solución con partes iguales de vinagre blanco o jugo de limón y agua. Esta se aplica sobre el cristal para facilitar la limpieza y retirar los restos de bicarbonato. Finalmente, se pasa un paño de microfibra seco para eliminar la humedad y evitar que queden marcas.

Antes de comenzar, es fundamental asegurarse de que el horno esté completamente frío. También se recomienda colocar algunas toallas en el suelo, frente al electrodoméstico, para recoger las gotas o los residuos que puedan caer durante la limpieza.