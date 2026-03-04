Tecnología

Adiós a la grasa pegada: el método efectivo para dejar la freidora de aire como nueva, en pocos minutos y sin esfuerzo

La acumulación de aceites y restos quemados suele convertirse en un reto en la limpieza diaria de este electrodoméstico.

Redacción Tecnología
4 de marzo de 2026, 1:55 p. m.
Este método elimina la necesidad de utilizar esponjas o utensilios abrasivos.
Este método elimina la necesidad de utilizar esponjas o utensilios abrasivos. Foto: Getty Images

Las freidoras de aire se han convertido en uno de los aparatos más utilizados en los hogares actuales, gracias a su capacidad para ofrecer preparaciones doradas y crocantes con muy poca o ninguna cantidad de aceite. Su funcionamiento práctico y la rapidez con la que permiten cocinar distintos alimentos la han vuelto en una alternativa atractiva frente a los métodos convencionales.

Sin embargo, tras varios usos, es normal que queden restos de grasa y partículas adheridas en las paredes y bordes del equipo. Esta acumulación podría dificultar la limpieza si no se hace a tiempo. Por suerte, existe un método sencillo y efectivo que ayuda a eliminar la suciedad incrustada y a conservar la freidora en buen estado, prolongando así su vida útil.

Lo que nunca debe hacer al limpiar su freidora de aire para evitar daños irreparables. Foto: Getty Images

Tal como lo explicó el usuario Diego Fernández en TikTok, donde afirma ser ingeniero químico, su propuesta consiste en emplear percarbonato de sodio combinado con agua caliente, una mezcla que activa una reacción capaz de desprender la grasa adherida. Según explicó, esta alternativa optimiza el tiempo de aseo en el hogar y evita el desgaste prematuro de los materiales del electrodoméstico.

El usuario indicó que la clave está en la temperatura del líquido y en los compuestos utilizados, ya que permiten aflojar los residuos incrustados en la canasta y la rejilla sin recurrir a utensilios abrasivos.

Asimismo, la acumulación de aceites y restos quemados suele representar un reto en la limpieza diaria. Sin embargo, Fernández aseguró en su demostración que retirar esa suciedad “es lo más fácil del mundo” cuando se aplican los elementos correctos.

¿Cómo quitar la grasa de la freidora de aire?

El procedimiento consiste en añadir una o dos cucharadas de percarbonato de sodio directamente en la canasta de la Air Fryer, distribuyéndolo en el fondo sin retirar la rejilla. Mantener esta pieza en su lugar permite que la solución actúe al mismo tiempo sobre todas las superficies metálicas. Después, incorporar agua muy caliente, casi en ebullición, provocando una reacción efervescente inmediata que ayuda a desprender la grasa y los restos adheridos.

@renovandoconideas Limpiar la freidora de aire llena de grasa es lo más fácil usando percarbonato de sodio. Disponible en mi tienda quimicosparaelhogar.com #percarbonato #airfryer #freidorasdeaire #tipsdelimpieza ♬ sonido original - Diego | Renovando con Ideas

Este método elimina la necesidad de utilizar esponjas o utensilios abrasivos que puedan deteriorar el recubrimiento interno del electrodoméstico. Además, la combinación del agua caliente con el agente oxidante alcanza incluso los pequeños orificios de la rejilla, donde suele acumularse la suciedad.

Según el experto, aplicar esta técnica con regularidad contribuye a conservar los materiales en buen estado y a garantizar preparaciones libres de residuos antiguos.

