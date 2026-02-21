Empresas

Invima alerta a usuarios por cápsulas quemadoras de grasa y suplementos: recomiendan no consumirlas

Esto dijo el instituto de vigilancia sanitaria respecto a los fármacos.

Redacción Semana
21 de febrero de 2026, 6:00 a. m.
Invima alertó por suplemento vitamínico y quemagrasa que se vende sin registro de la entidad.
Invima alertó por suplemento vitamínico y quemagrasa que se vende sin registro de la entidad.

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, elevó una nueva alerta sanitaria por cuenta de una serie de fármacos que se estarían comercializando de manera ilegal en el país. Aseguran que los productos mostrados en las imágenes no cuentan con registro sanitario emitido por la autoridad competente. Por lo tanto, su comercialización en Colombia es ilegal.

Se tratan de los siguientes fármacos:

  • ASHWAGANDHA 3000 mg Marca: Carlyle
  • RESVERATROL (Dr. Martin’s Nutrition)
  • CÁPSULAS QUEMADORAS DE GRASA BURN
  • RESVERATROL QUERCETIN GRAINS Marca: Sotalix Suplemento dietario
  • GLUCOSAMINA + CONDROITINA + MSM + COLÁGENO + CÚRCUMA Marca: Sotalix
  • CITRATO DE MAGNESIO (marca Phi Naturals) •OMEGA-3 FISH OIL (NOW)
Invima alertó por suplemento vitamínico y quemagrasa que se vende sin registro de la entidad.
Invima alertó por suplemento vitamínico y quemagrasa que se vende sin registro de la entidad.

De acuerdo con el comunicado emitido por la entidad, los productos no cuentan con registro sanitario emitido por la autoridad competente. Por lo tanto, su comercialización en Colombia es ilegal.

“Es pertinente señalar que los productos publicados en esta alerta no corresponden a ninguno autorizado por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima, ya que no cumple con la normatividad sanitaria vigente según el Decreto 3249 de 2006 por el cual se reglamenta la fabricación, comercialización. envase, rotulado o etiquetado, régimen de registro sanitario, de control de calidad, de vigilancia y control sanitarios de los suplementos dietarios”, precisa la entidad.

Invima anunció nueva alerta sanitaria por delicada espuma limpiadora utilizada en varias regiones del país

El Invima detalla que son varios los riesgos para la salud que tienen estos productos, pues pueden ocurrir de inmediato y de manera posterior, como picazón, sarpullido, urticaria, inflamación de la garganta/labio/lengua, sibilancias. También presión arterial baja, desmayos, dolor en el pecho, dificultad para respirar, palpitaciones, latidos cardíacos irregulares y náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal intensos y persistentes.

El acetaminofén es el medicamento más consumido para los malestares en general. Estudios buscan evidencias de posibles causas de su consumo y el autismo.
Invima alertó por suplemento vitamínico y quemagrasa que se vende sin registro.

“Los productos fraudulentos no cuentan con un registro sanitario, por lo tanto, no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores. Adicionalmente, se desconoce su contenido real, trazabilidad, condiciones de almacenamiento y transporte”, precisa el Invima.

Dentro de las medidas que recomienda la entidad, precisan que es importante abstenerse de adquirir los productos, que no se encuentran amparados bajo ningún registro sanitario emitido por la autoridad competente.

Invima advierte sobre la comercialización ilegal de producto de consumo masivo

“No compre medicamentos ni productos Fitoterapéuticos, ni suplementos dietarios sin registro sanitario vigente, ya que estos productos pueden contener ingredientes que ponen en riesgo su salud. Tenga en cuenta que muchos de estos productos fraudulentos se comercializan en sitios de internet, redes sociales y cadenas de WhatsApp”, precisa.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Invima alertó por suplemento vitamínico y quemagrasa que se vende sin registro Invima.

En caso de estar consumiendo los medicamentos, recomiendan suspender el uso, debido a los riesgos que puede representar para la salud.

