Tecnología

No haga esto mientras usa la air fryer porque podría aumentar significativamente el consumo de energía en su casa

Aunque están diseñadas para ser eficientes, el uso incorrecto de las freidoras de aire puede aumentar el consumo de electricidad.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
2 de marzo de 2026, 3:13 p. m.
La freidora de aire es un electrodoméstico que puede tener un alto consumo de energía si no se usa correctamente
La freidora de aire es un electrodoméstico que puede tener un alto consumo de energía si no se usa correctamente Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Entre la amplia oferta de electrodomésticos que ha surgido en los últimos años, la freidora de aire se ha convertido en una de las favoritas de los usuarios por su practicidad y, especialmente, por la comodidad que ofrece al cocinar de manera rápida y relativamente saludable.

Este dispositivo funciona mediante la circulación de aire caliente a alta velocidad, un mecanismo que permite obtener resultados similares a los de la fritura tradicional, pero usando muy poco aceite o incluso ninguno. De esta manera, los alimentos conservan una textura crujiente por fuera y suave por dentro, al tiempo que se reduce de forma significativa el contenido de grasas en las preparaciones.

Gracias a esta característica, es posible preparar alimentos como papas fritas, pollo o empanizados con un aporte calórico menor en comparación con la fritura convencional. Esto la convierte en una opción atractiva para quienes buscan cuidar su alimentación o necesitan cocinar de forma rápida debido a sus rutinas diarias.

El consumo de energía en Navidad puede aumentar por el uso de luces.
Para reducir el consumo de energía, se recomienda planificar la cocción de varias raciones en una sola sesión. Foto: Getty Images

No obstante, uno de los aspectos que genera inquietud es el consumo de energía de este tipo de aparatos. Aunque están diseñados para ser eficientes, los malos hábitos de uso pueden incrementar el gasto eléctrico. De acuerdo con datos de Endesa, su potencia suele oscilar entre 800 y 2.000 vatios; en general, a mayor potencia, menor será el tiempo de cocción.

Tecnología

¿Por qué la Luna se volverá roja este 3 de marzo?

Tecnología

¿Se extinguirán los hombres? Científicos alertan sobre un problema inmediato asociado al envejecimiento

Tecnología

Un espectáculo de luces iluminará el cielo en la segunda semana de marzo: fecha y claves para no perderse este evento astronómico

Tecnología

Temperaturas anómalas en el Atlántico: una amenaza sin precedentes que podría agravarse de forma inminente

Tecnología

El iPhone 17e llega con mejoras en rendimiento y conectividad: estas son las características y el precio del nuevo modelo de Apple

Tecnología

¿Es legal instalar cámaras de seguridad afuera de la casa en Colombia? Evite multas con esta guía

Tecnología

Eclipse lunar total hoy: fecha, a qué hora verlo y todo lo que debe saber sobre el fenómeno astronómico

Tecnología

Nuevo estudio revela detalle sorprendente sobre las freidoras de aire que cambia lo que creíamos saber

Tecnología

¿Adiós a la freidora de aire? Así funcionan los nuevos dispositivos multifunción que combinan hasta nueve formas de cocinar

Tecnología

Si quiere que sus alimentos queden crujientes, active esta función en la freidora de aire antes de cocinar

¿Adiós al aire acondicionado? El invento que podría transformar la climatización del hogar con menos consumo y sin contaminación

El consumo eléctrico puede estimarse multiplicando la potencia del equipo por las horas de uso y dividiendo el resultado entre 1.000 para obtener los kilovatios-hora (kWh). Por ejemplo, una freidora de 1.500 W utilizada durante 30 minutos puede consumir alrededor de 0,75 kWh.

En ese sentido, el gasto energético depende principalmente del tamaño del aparato, ya que las freidoras de mayor capacidad requieren más energía para calentar su interior. También es importante no sobrecargar la cesta y distribuir los alimentos de manera uniforme para que el equipo funcione de forma óptima.

La freidora de aire es un electrodoméstico popular en los hogares.
La freidora de aire se ha popularizado entre los usuarios por su practicidad. Foto: Getty Images

Por otra parte, el tipo de alimento influye en el tiempo de cocción: los productos congelados o con alto contenido de agua suelen tardar más, mientras que los alimentos precocidos o cortados en porciones pequeñas se cocinan con mayor rapidez y consumen menos energía.

Asimismo, utilizar temperaturas medias durante períodos un poco más largos puede ser más eficiente que aplicar calor muy alto, y el precalentamiento solo debe realizarse cuando el manual del equipo lo recomiende.

La función de la lavadora que elimina malos olores, bacterias y previene averías

Así las cosas, para aprovechar mejor la freidora de aire y optimizar el consumo de energía, los expertos recomiendan planificar las recetas para cocinar varias porciones en una sola sesión, ajustar la temperatura a niveles moderados, mantener el equipo limpio y en buen estado, y desenchufarlo cuando no esté en uso.

Y, si planea comprar una, también es recomendable elegir modelos con etiqueta de eficiencia energética A y con funciones de ahorro de energía.

Más de Tecnología

A diferencia de un eclipse solar, no requiere protección visual especial.

¿Por qué la Luna se volverá roja este 3 de marzo?

Bill Gates ha advertido sobre la inminente revolución laboral impulsada por la inteligencia artificial, identificando tres profesiones que, según él, permanecerán vigentes a pesar de los avances tecnológicos.

¿Se extinguirán los hombres? Científicos alertan sobre un problema inmediato asociado al envejecimiento

Durante el mes de marzo se presenta la lluvia de meteoros Gamma Nórmidas (GNO).

Un espectáculo de luces iluminará el cielo en la segunda semana de marzo: fecha y claves para no perderse este evento astronómico

Ola rompiendo en la orilla de la playa.

Temperaturas anómalas en el Atlántico: una amenaza sin precedentes que podría agravarse de forma inminente

El iPhone 17e amplía la familia 17 con más capacidad y mejor precio.

El iPhone 17e llega con mejoras en rendimiento y conectividad: estas son las características y el precio del nuevo modelo de Apple

Las cámaras de videovigilancia se han convertido en un aliado indispensable para las familias.

¿Es legal instalar cámaras de seguridad afuera de la casa en Colombia? Evite multas con esta guía

La Luna se tornará roja en el primer eclipse lunar total del año, visible en Colombia el 14 de marzo.

Eclipse lunar total hoy: fecha, a qué hora verlo y todo lo que debe saber sobre el fenómeno astronómico

La solución más simple para garantizar wifi estable en todas las habitaciones, incluso si vive en un edificio alto.

¿Vive en un edificio alto? Coloque este dispositivo junto al router y asegure una señal wifi estable en cada habitación

No todos los puertos USB de los televisores son iguales.

Los usos poco conocidos del puerto USB de su televisor que podrían ayudarle a ahorrar dinero

Noticias Destacadas