La función de la lavadora que elimina malos olores, bacterias y previene averías

Además de los ciclos habituales, incluye opciones que pueden ser más útiles y eficientes de lo que muchos imaginan.

27 de febrero de 2026, 10:06 a. m.
Este podría ser el secreto para una lavadora sin bacterias y con mayor duración.
La lavadora es uno de los aparatos más esenciales del hogar. Permite limpiar la ropa en pocos minutos y dejó atrás el esfuerzo de frotar manchas o suciedad a mano. Actualmente, solo hay que colocar las prendas, agregar detergente y elegir un programa para que el equipo se encargue de todo.

Su manejo es simple y no exige grandes conocimientos para usar sus funciones básicas. Aun así, el panel suele tener varias funciones que muchas personas nunca utilizan. Además de los ciclos habituales, incluye opciones que pueden ser más útiles y eficientes de lo que muchos imaginan.

Esta nueva opción busca replantear el uso de la lavadora marcando una gran diferencia en los resultados. Con pequeños cambios en la forma de lavar, es posible lograr prendas realmente limpias y un mejor rendimiento del equipo. El objetivo es que el aparato cumpla eficazmente su propósito sin comprometer su durabilidad.

Uno de los errores más frecuentes consiste en elegir ciclos cortos con agua fría de manera habitual. Esta práctica no solo reduce la eficacia del lavado, sino que también puede afectar el funcionamiento interno de la máquina. Aunque estos programas ahorran tiempo, no siempre representan la opción más adecuada para el cuidado de la ropa ni del electrodoméstico.

La ropa puede salir con mal olor por un uso incorrecto de algunas funciones.
El uso de temperaturas más altas permite obtener prendas en mejores condiciones y, al mismo tiempo, contribuye al mantenimiento del equipo. El calor favorece la eliminación de residuos acumulados en el interior, lo que ayuda a prevenir la aparición de agentes dañinos y mejora el rendimiento general del sistema de lavado.

A partir de los 60 °C, muchas bacterias desaparecen y las manchas se eliminan con mayor eficacia, incluso si el programa dura más tiempo. Adoptar este hábito podría marcar una diferencia notable: ropa más limpia y una lavadora que funciona mejor durante más años.

No solo reduce el costo, sino que también ayuda al sistema eléctrico.
Los ciclos cortos con agua fría deberían reservarse solo para casos específicos, ya que su uso constante puede resultar poco efectivo y perjudicial a largo plazo.

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda seguir pautas claras para conservar la lavadora en óptimas condiciones y evitar averías con el paso del tiempo. Adoptar hábitos de mantenimiento regulares permite mejorar el rendimiento del aparato y prevenir fallos derivados del uso cotidiano. Atender estas indicaciones facilita un funcionamiento más eficiente y prolonga la vida útil del equipo.

Entre las medidas básicas, se aconseja revisar los bolsillos antes de introducir la ropa para evitar que monedas u objetos pequeños dañen el mecanismo. También es importante retirar las prendas al finalizar el ciclo, secar el tambor y limpiar la goma de la puerta, dejándola entreabierta para favorecer la ventilación y prevenir la aparición de moho.

Asimismo, conviene limpiar periódicamente el interior con un paño para eliminar restos de detergente y evitar malos olores. El cajón del detergente debe lavarse al menos una vez al mes con agua y jabón, utilizando un cepillo suave si es necesario, y secarse bien antes de volver a colocarlo para mantener la higiene y el buen funcionamiento de la lavadora.

Noticias Destacadas