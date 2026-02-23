El botón de la lavadora que nunca debe olvidar oprimir antes de usarla porque ayuda a eliminar manchas en cuestión de segundos

Uno de los electrodomésticos más importantes en el hogar es la lavadora. Esta máquina facilita la limpieza de la ropa en cuestión de minutos y eliminó el esfuerzo que antes implicaba restregar manchas o suciedad a mano. Hoy basta con introducir las prendas, añadir detergente y seleccionar un programa para que el aparato haga el trabajo.

Su uso es sencillo y no requiere mayor aprendizaje para aprovechar sus funciones básicas. Sin embargo, el panel suele incluir varios botones que muchos usuarios no utilizan. Más allá de los ciclos tradicionales, existen funciones que pueden resultar más prácticas y eficientes de lo que se cree.

¿Para qué sirve el botón de prelavado?

De acuerdo con el medio especializado Computer Hoy, el prelavado es una función diseñada para mejorar el resultado final del lavado. Actúa como un ciclo previo, similar a un remojo corto, que ayuda a aflojar la suciedad más incrustada, como barro, polvo, lodo o manchas de comida.

Aunque el panel incluye varios botones y programas, muchos usuarios solo emplean las funciones básicas. Foto: Getty Images

Para quienes buscan mayor eficacia, esta opción puede marcar la diferencia. El ciclo de prelavado suele durar entre 15 y 30 minutos y puede aparecer en el panel bajo nombres como “Prelavado”, “Tratamiento de manchas” o “Limpieza profunda”. Al utilizarlo antes del lavado principal, es posible obtener blancos más notables y tejidos sin residuos.

La clave está en que la espuma penetra en las fibras y ablanda la suciedad adherida, facilitando su eliminación sin necesidad de restregar o lavar a mano.

No obstante, la disponibilidad de esta función depende del modelo y la marca de la lavadora. Aunque la mayoría de los equipos actuales la incluyen, algunos modelos pueden no tenerla. En esos casos, una alternativa es realizar un remojo previo con detergente antes de iniciar el ciclo principal, lo que también ayuda a mejorar los resultados de limpieza.

La lavadora es uno de los electrodomésticos más relevantes en la vida cotidiana. Foto: agencia 123rf

Explorar más allá del ciclo de lavado tradicional también contribuye a una mejor higiene. Muchas lavadoras incluyen programas de autolimpieza del tambor, una función clave para evitar la acumulación de residuos, malos olores y bacterias, además de prolongar la vida útil del electrodoméstico.

Conocer y aprovechar todas las herramientas del dispositivo no solo mejora los resultados del lavado, sino que también favorece el ahorro de agua y energía, y ayuda a conservar las prendas en buen estado por más tiempo. Dedicar unos minutos a leer el manual o a familiarizarse con los distintos programas puede marcar una diferencia significativa en el uso diario del equipo.