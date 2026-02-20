Si su ropa no huele bien al salir de la lavadora, este es el error que podría estar cometiendo con sus prendas

La lavadora es hoy un aparato esencial en el día a día, ya que facilita la limpieza de la ropa de forma rápida y eficiente. Con el avance de la tecnología, estos equipos han incorporado nuevas funciones y programas que optimizan el consumo de agua y energía, adaptándose mejor a las necesidades actuales del hogar.

Sin embargo, muchas personas no utilizan correctamente todo su potencial. Los expertos señalan que existe un método sencillo que permite que la ropa salga con un aroma más agradable y duradero. Aplicar este tipo de recomendaciones no solo mejora los resultados del lavado, sino que también podría permitir una limpieza más consciente y efectiva.

La ropa puede tener mal olor por dejar en remojo dentro de la lavadora. Foto: Getty Images/iStockphoto

La ropa, como elemento visible de la imagen personal, requiere una atención especial para lograr un resultado impecable. Prestar atención a pequeños detalles en el proceso de lavado podría generar cambios notables y aportar una sensación de frescura más duradera.

De acuerdo con el blog de La Casa del Electrodoméstico, es mejor no sacudir la ropa antes de introducirla en la lavadora, ya que este gesto puede dispersar microorganismos en el aire y favorecer que se depositen en otras superficies del entorno.

Para una limpieza más eficaz, recomiendan utilizar programas de lavado largos con suficiente cantidad de agua y, siempre que el tejido lo permita, elegir temperaturas entre 40 ºC y 60 ºC para garantizar la eliminación de gérmenes.

Cuando las prendas no toleran temperaturas superiores a 30 ºC, pueden emplearse alternativas suaves como vinagre, bicarbonato, agua oxigenada o aceite de árbol de té en el compartimento del suavizante, aplicándolos con precaución para evitar daños en los tejidos. También es importante no sobrecargar la lavadora y lavar con regularidad la ropa utilizada fuera del hogar para mantener un nivel adecuado de higiene.

Recomiendan aplicar alternativas suaves para que la ropa salga con buen olor. Foto: Getty Images

El uso de un detergente eficaz, ya sea líquido, en polvo o de alta potencia, contribuye a eliminar mejor la suciedad y los residuos. En casos de suciedad intensa, pueden utilizarse desinfectantes específicos como la lejía.

Además, mantener limpio el interior de la lavadora y el compartimento del detergente, ya sea con productos especializados o soluciones caseras como vinagre, ayuda a prevenir la acumulación de bacterias y mejora el resultado del lavado.