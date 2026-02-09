Poner la lavadora a esta hora del día ayudaría a reducir el consumo de energía en casa

Cuidar el presupuesto familiar es una prioridad para muchos hogares, y una de las formas más efectivas de lograrlo es mediante el uso consciente de los electrodomésticos. Adoptar hábitos responsables no solo permite extender la vida útil de estos aparatos, sino que también contribuye a reducir gastos innecesarios.

Pequeñas acciones cotidianas pueden generar un impacto positivo en el consumo energético del hogar. Estas prácticas, aplicadas de forma constante, favorecen un ahorro significativo a largo plazo.

El consumo de electricidad se ha convertido en uno de los factores que más impacta la economía familiar. Foto: Getty Images

En el caso de la lavadora, su correcta utilización resulta clave para optimizar el gasto energético. Por ejemplo, programar los ciclos de lavado en horarios de menor demanda eléctrica podría salir más económico, reduciendo el costo de la factura y contribuyendo a un uso más eficiente del sistema eléctrico.

De acuerdo con información de Repsol, uno de los momentos más convenientes para utilizar la lavadora es fuera de las horas de mayor consumo energético, como temprano en la mañana o durante la noche. En estos periodos, la demanda eléctrica disminuye, ya que menos hogares y comercios están usando aparatos de alto consumo de manera simultánea, lo que se traduce en un menor impacto en la factura.

Si quiere evitar la proliferación de bacterias en su microondas, esta es la mejor forma de limpiarlo y conservarlo en buen estado

Las franjas nocturnas, especialmente entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m., suelen concentrar las tarifas más bajas debido a la reducción significativa de la demanda. Programar el lavado en ese intervalo no solo permite ahorrar dinero, sino que también contribuye a un uso más equilibrado del sistema eléctrico.

Para quienes no pueden lavar de noche, hacerlo a primera hora del día, antes de que inicie la rutina diaria, representa una alternativa eficiente.

Más allá del horario, los expertos recomiendan adoptar hábitos responsables al usar la lavadora. Foto: Agencia 123rf

Más allá del horario, los expertos recomiendan adoptar hábitos responsables al usar la lavadora. Optar por cargas completas, evitar ciclos innecesarios, elegir programas de bajo consumo y mantener el equipo en buen estado ayuda a reducir tanto el gasto de energía como el de agua.

Además, revisar los planes de tarifas diferenciadas que ofrecen las compañías eléctricas facilita identificar los momentos más económicos para usar este tipo de electrodomésticos.