Suscribirse

Tecnología

¿Ropa arrugada al salir de la lavadora? El truco casero que deja las prendas completamente lisas y sin necesidad de planchar

Hay un método totalmente casero que elimina la necesidad de todos esos procedimientos y hace que la ropa salga de la lavadora casi impecable, con muy pocas o casi ninguna arruga.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
19 de noviembre de 2025, 10:23 p. m.
El truco para que la ropa salga sin arrugas de la lavadora: así funciona.
El truco para que la ropa salga sin arrugas de la lavadora: así funciona. | Foto: Getty Images

Pocas tareas del hogar resultan tan laboriosas como enfrentarse a la montaña de ropa recién salida de la lavadora. La humedad, el centrifugado y el roce entre las prendas provocan arrugas que, en muchos casos, incluso se acentúan al momento de tender la ropa.

Ni seleccionar el programa adecuado ni reducir la carga parecen ser suficientes para evitar que la ropa salga visiblemente arrugada, algo que a menudo implica dedicar un tiempo adicional al planchado posterior.

Las manchas de quemado en la plancha pueden resolverse con soluciones efectivas para este problema común del hogar.
El método casero que evita arrugas en la lavadora y simplifica el planchado. | Foto: Getty Images

Algunas personas recurren a suavizantes que prometen resultados extraordinarios, otras compran bolas especiales para el tambor o ajustan el programa de lavado intentando mejorar el acabado. No obstante, existe un truco mucho más simple y completamente casero que evita todos estos pasos y permite que la ropa salga de la lavadora prácticamente lisa, sin rastro de arrugas.

¿Cómo hacer que la ropa salga sin arrugas de la lavadora?

Para que la ropa salga directamente planchada solo hay que realizar un sencillo gesto: meter uno o dos cubitos de hielo en el tambor antes de poner en marcha la lavadora. Una acción tan simple que cuesta creer que pueda funcionar, pero la explicación tiene su lógica.

Contexto: Antes de comprar una lavadora, revise estos aspectos clave para elegir la más adecuada

Durante el ciclo de lavado, los cubitos se derriten lentamente y generan pequeñas cantidades de vapor dentro del tambor, lo que reduce la formación de arrugas mientras las prendas se mueven. Este proceso puede ser incluso más beneficioso que el planchado tradicional, ya que los cubitos de hielo actúan como pequeños amortiguadores que absorben parte de la electricidad estática y evitan que se transfiera a la ropa.

No obstante, para obtener buenos resultados es necesario tener en cuenta algunos detalles. El primero es no llenar demasiado la lavadora. Las prendas deben tener espacio suficiente para moverse, ya que si quedan comprimidas las arrugas se marcarán igualmente.

El segundo es elegir un programa de lavado templado, evitando temperaturas demasiado altas que harían que el hielo desapareciera demasiado pronto.

Con simples recursos domésticos es posible reducir significativamente el tiempo de secado.
Si se utiliza la secadora, es importante, como en la lavadora, utilizar los programas adecuados en función al tipo de tejido. | Foto: Getty Images

También se recomienda separar las prendas por tipo de tejido y evitar mezclar telas muy pesadas con otras más ligeras.

¿Cómo secar la ropa para evitar arrugas?

La manera de secar la ropa también efecta en la aparición de arrugas. Una vez termine el lavado, conviene retirar la ropa sin esperar, darle un par de sacudidas para que se estire y colocarla directamente en el tendedero. En el caso de camisetas y camisas, lo ideal es ponerlas en perchas para que mantengan mejor la forma y acaben de alisarse mientras se secan.

Si se utiliza la secadora, es importante, como en la lavadora, utilizar los programas adecuados en función al tipo de tejido: delicados, resistente, mix, etc. Del mismo modo, es recomendable doblar o guardar la ropa en cuanto esté seca, ya que si se deja acumulada demasiado tiempo volverá a arrugarse.

*Con información de Europa Press.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fuerte acusación del técnico de Australia contra la Selección Colombia tras caer goleado: “Muy decepcionado”

2. Vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reveló el momento más incómodo que vivió con su pareja 32 años mayor

3. Hallaron el cuerpo sin vida de menor desaparecida tras creciente súbita en Silvania

4. Consejo de Estado mantiene en su cargo a directora de Bomberos, fue negada una demanda que pedía anular su nombramiento

5. Detallan intento de robo a jugadores de la Selección Colombia en Miami: “los estaban siguiendo”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

LavadoraLavar la ropaArrugas

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.