Antes de comprar una lavadora, revise estos aspectos clave para elegir la más adecuada

Los electrodomésticos se han convertido en aliados indispensables dentro del hogar moderno. Gracias a ellos, tareas cotidianas se pueden realizar de forma más práctica y rápida. Estos aparatos no solo aportan comodidad, sino que también optimizan el tiempo y la energía de las personas, convirtiéndose en herramientas esenciales para una rutina doméstica más eficiente y organizada.

Por ejemplo, en el caso de la lavadora, su elección exige más que fijarse en el diseño o la marca. Es fundamental analizar otros factores que podrían incidir directamente en su rendimiento y durabilidad. Por eso, una decisión informada puede marcar la diferencia entre una compra funcional y una inversión que no cumpla con las expectativas del hogar.

Aspectos a tener en cuenta al comprar una lavadora

Uno de los aspectos que a menudo pasa desapercibido entre los usuarios es la capacidad de carga. De acuerdo con el sitio web de Homecenter, este aspecto resulta determinante porque cada modelo cuenta con una capacidad máxima medida en kilogramos.

Optar por una lavadora con la carga adecuada permite optimizar el tiempo, reducir el número de ciclos necesarios y, en consecuencia, disminuir el consumo de energía y agua, lo que se traduce en un uso más eficiente y económico del electrodoméstico.

Además, el blog de Whirlpool compartió en uno de sus artículos que, la capacidad de una lavadora es un factor decisivo al momento de comprar, ya que debe adaptarse tanto al número de personas en el hogar como al tipo de prendas que se lavan con frecuencia.

La lavadora puede aumentar el consumo de energía si no se usa correctamente. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En general, las lavadoras varían entre 12 y 26 kilogramos de capacidad: para hogares pequeños de una o dos personas, los expertos recomiendan entre 16 y 17 kg; para familias medianas de tres a cuatro integrantes, entre 18 y 19 kg; mientras que los hogares más grandes, de cinco o más personas, deberían optar por modelos de 20 kg en adelante para garantizar un lavado eficiente y cómodo.

Otro de los factores decisivos al momento de comprar son los diversos programas de lavado diseñados para adaptarse a distintos tipos de prendas y niveles de suciedad. Cada ciclo varía en temperatura, velocidad y duración, lo que permite obtener mejores resultados según las necesidades del usuario.

De acuerdo con el sitio web de Homecenter, existen programas específicos para ropa delicada, deportiva, de algodón o jeans, así como opciones para prendas muy sucias que requieren remojo previo. Elegir la configuración adecuada no solo protege las telas, sino que también mejora la eficiencia del lavado y prolonga la vida útil de la ropa.

Por otra parte, el centrifugado es una función esencial en las lavadoras automáticas, ya que elimina el exceso de agua al finalizar el ciclo. Aunque no sustituye el proceso de secado, sí reduce el tiempo que la ropa necesita para estar lista.

Las lavadoras varían entre 12 y 26 kilogramos de capacidad. | Foto: Getty Images

La potencia del centrifugado se mide en revoluciones por minuto (rpm), según expertos: mientras más alta sea esta cifra, más seca saldrá la ropa. Sin embargo, una mayor velocidad implica también un consumo energético superior y, en algunos casos, un precio más elevado del equipo. Por ello, recomiendan optar por lavadoras con una velocidad mínima de 700 rpm para garantizar un equilibrio entre eficiencia y ahorro.

¿Qué tipo de lavadoras puede encontrar en el mercado?