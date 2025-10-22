Así de rápido y fácil se puede calibrar la lavadora para optimizar su rendimiento y disminuir el ruido del tambor

Los electrodomésticos son aparatos indispensables en cualquier hogar, ya que facilitan las labores de limpieza, cocina y entretenimiento. Son herramientas que llegaron para hacer la vida más cómoda y eficiente. Sin embargo, con el paso del tiempo es normal que se deterioren o presenten fallos que, aunque no sean graves, pueden corregirse a tiempo con algunas medidas preventivas.

Uno de los aspectos que a menudo pasa desapercibido entre los usuarios es la calibración de los dispositivos. Este proceso ajusta los sensores o sistemas electrónicos de un aparato para que funcionen con precisión, especialmente después de un uso prolongado, un traslado o variaciones en la energía eléctrica.

Se trata de un paso importante, ya que con el tiempo los sensores internos —como los de temperatura, peso o humedad— pueden perder exactitud, afectando así la eficiencia del funcionamiento. Un claro ejemplo es la lavadora, uno de los electrodomésticos más utilizados en el hogar.

El desajuste de los sensores o del tambor puede generar un esfuerzo extra en el motor y otras piezas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con la web oficial de Samsung, “Debe usar el modo de calibración inmediatamente después de instalar la lavadora, cada vez que la mueva de lugar o si nota que la detección de peso (y la cantidad de agua por ciclo) no es correcta. Solo toma unos minutos y nunca está de más hacerlo periódicamente. Simplemente, asegúrese de que la lavadora esté en la posición correcta y nivelada correctamente antes de calibrarla”.

El procedimiento puede variar según el modelo, el tipo de máquina o el menú disponible. No obstante, la fuente mencionada ofrece una guía para que los usuarios puedan realizar la calibración desde casa de forma sencilla y segura, evitando así reparaciones costosas a futuro. Además, este proceso corrige el balance del tambor, proporcionando un funcionamiento más estable y silencioso.

Guía básica para calibrar una lavadora en casa:

Verificar que la lavadora esté completamente vacía.

Mantener presionados los botones ‘Temperatura’ y ‘Final Diferido’ de manera simultánea durante tres segundos.

Presionar el botón ‘Inicio/Pausa’ para iniciar el proceso de calibración.

El tambor girará durante varios minutos y, una vez finalizado el procedimiento, la lavadora se apagará automáticamente.

Una lavadora calibrada puede dosificar mejor el agua, el detergente y la energía. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En caso de que las opciones o íconos difieran en su modelo, se recomienda consultar el manual del usuario correspondiente para obtener las instrucciones específicas. Esto es especialmente importante, ya que el procedimiento puede variar si la lavadora es de carga frontal o superior.