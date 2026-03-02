Tecnología

El botón del aire acondicionado que nunca debe olvidar oprimir antes de usarlo para enfriar más rápido sin gastar más energía

El uso de este aparato aumenta el consumo eléctrico y eleva los gastos mensuales.

Redacción Tecnología
2 de marzo de 2026, 5:22 p. m.
El aire acondicionado puede consumir hasta 45 kWh de energía por día, si se mantiene encendido durante varias horas
Uno de los aparatos eléctricos considerados como esencial para garantizar el confort en viviendas y entornos laborales, especialmente cuando las temperaturas alcanzan niveles críticos durante la época estival, es el aire acondicionado.

No obstante, esta dependencia de la climatización se traduce inevitablemente en una escalada del consumo eléctrico, lo que impacta de manera directa y negativa en los presupuestos mensuales de los usuarios.

Aire acondicionado
Según datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el uso de sistemas de enfriamiento y ventilación supuso el 7% del consumo mundial en 2022, una cifra que subraya la magnitud del desafío energético que implica mantener los espacios frescos en la actualidad.

Para mitigar este gasto, lo mejor es implementar diversas tácticas sencillas orientadas a mejorar la operatividad de los dispositivos sin sacrificar el bienestar. Dentro de estas medidas de optimización, destaca un método fundamental y de fácil aplicación que permite elevar la eficiencia energética del equipo, logrando así un alivio económico considerable mediante el ahorro de energía.

¿Cómo reducir el consumo de energía?

Para mejorar la rapidez de enfriamiento y reducir el consumo energético, los expertos recomiendan impedir la entrada directa de la luz solar en la vivienda. La medida más efectiva consiste en bajar persianas o cerrar cortinas durante las horas de mayor radiación, especialmente entre el mediodía y media tarde.

Al bloquear el calentamiento provocado por el sol, la temperatura interior se mantiene más baja durante más tiempo. Esto retrasa la necesidad de encender el aire acondicionado o evita que deba funcionar a niveles de enfriamiento más intensos.

El consumo de energía en Navidad puede aumentar por el uso de luces.
Mantener una diferencia razonable entre la temperatura exterior e interior reduce el gasto energético Foto: Getty Images

Esta práctica sencilla reduce la carga térmica del hogar y permite que el sistema de climatización opere con mayor eficiencia. Al disminuir el calor que ingresa, el equipo trabaja con menor esfuerzo, consume menos electricidad y mantiene un ambiente más confortable.

Además, el Departamento de Energía de Estados Unidos recomienda ajustar el termostato a una temperatura moderada en verano, alrededor de 24 °C a 25 °C cuando hay personas presentes. Asimismo, mantener una diferencia razonable entre la temperatura exterior e interior reduce el gasto energético; de hecho, aumentar un grado la configuración puede disminuir el consumo entre un 3% y un 5%, lo que se refleja en un menor costo mensual y en un impacto ambiental más bajo.

