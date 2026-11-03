Las pantallas publicitarias que habitualmente transmiten anuncios comerciales terminaron convertidas en escenario de una intervención informática que llamó la atención de conductores y peatones. En Egipto, Malasia y Brasil aparecieron videos pornográficos en enormes carteles digitales instalados en espacios públicos, mientras las imágenes comenzaron a circular por redes sociales.

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Uno de los episodios más visibles ocurrió en una autopista de Giza, en Egipto, donde varios automovilistas detuvieron sus vehículos para grabar lo que aparecía en una pantalla ubicada sobre el Eje 26 de Julio, una de las vías de mayor circulación de la zona.

Las grabaciones mostraban, además del contenido explícito, los seudónimos de quienes se atribuyeron la intervención y el nombre de un canal de Telegram identificado como @LeakersGov.

Una falla habría permitido intervenir pantallas de distintos países

El Ministerio del Interior de Egipto informó que el cartel pertenecía a una compañía publicitaria local que tenía un contrato con una empresa internacional. Según la entidad, el sitio web de esta última sufrió un ataque informático que permitió transmitir imágenes sin autorización en diferentes países al mismo tiempo.

“El sitio web de la empresa internacional fue objeto de un ciberataque, lo que provocó la difusión no autorizada de las imágenes”, señaló el ministerio. También anunció el inicio de acciones legales.

Las grabaciones del incidente circularon en redes sociales y provocaron reacciones entre los ciudadanos. Foto: Ministerio del Interior de Egipto

Sin embargo, los integrantes del grupo Leakers$ ofrecieron otra explicación sobre el procedimiento. En declaraciones a The Cairo Report, un representante aseguró que no tuvieron que intervenir cada pantalla por separado, sino que encontraron una debilidad en el programa encargado de enviar los anuncios a los dispositivos.

“Se trataba de una vulnerabilidad real en el software encargado de transmitir contenido a las pantallas LED”, explicó la fuente. “Tras explotarla, conseguimos acceso a sistemas de visualización en varios países, no solo en Egipto, sino también en Malasia, Brasil, China y otros”, recoge el medio señalado.

Los hackers aseguran que encontraron miles de sistemas expuestos

De acuerdo con el mismo representante, los participantes identificados diferentes seudónimos y utilizaron un sistema de búsqueda automática que les permitió localizar miles de equipos accesibles desde internet.

La búsqueda, según su versión, tomó aproximadamente dos horas. Los responsables afirmaron que encontraron páginas e interfaces sin medidas básicas de protección.

“Los sistemas fueron identificados mediante un escaneo automático y aleatorio”, explicó la fuente al medio.

El grupo también cuestionó las condiciones de seguridad de las empresas encargadas de administrar estos dispositivos. “Las compañías cobran millones para construir infraestructura en los países, pero dejan las pantallas LED y las redes publicitarias conectadas a internet sin siquiera una protección básica”, manifestó.