¿Sus audífonos suenan menos o emiten silbidos? Expertos explicaron qué podría estar afectándolos

Los audífonos son dispositivos que muchas personas utilizan a diario para mejorar su capacidad de escuchar. Sin embargo, cuando comienzan a emitir silbidos, el volumen disminuye o el sonido se interrumpe, no necesariamente significa que hayan dejado de funcionar.

Cómo limpiar la cera de sus audífonos con un solo ingrediente para recuperar volumen y dejarlos impecables

La acumulación de suciedad, la humedad y la falta de mantenimiento pueden afectar su rendimiento. Así lo explicó Florida Hearing Institute, entidad que compartió varias recomendaciones para conservar estos dispositivos y evitar problemas que pueden reducir su vida útil.

La humedad y la cera pueden alterar el sonido

Uno de los factores que puede afectar el funcionamiento de los audífonos es la exposición constante a elementos que están presentes en el entorno y en el propio oído.

El Instituto de la Audición de Florida explicó que estos dispositivos están expuestos a “la humedad, cerumen (cera del oído), aceites y polvo”. Cuando estos residuos se acumulan, pueden bloquear las entradas por donde se capta el sonido y afectar otras partes del aparato.

La acumulación de suciedad puede provocar silbidos, interrupciones y sonidos distorsionados. Foto: Getty Images

La institución advirtió que una limpieza insuficiente puede ocasionar “sonido débil o distorsionado”, silbidos, interrupciones en el funcionamiento e incluso problemas relacionados con la batería.

¿Qué hacer para evitar que pierdan calidad?

El mantenimiento diario es una de las principales recomendaciones del Instituto de la Audición de Florida. Para ello, aconseja utilizar un paño suave y seco, además de un cepillo diseñado para limpiar estos dispositivos.

También recomienda retirar los residuos visibles en las salidas de sonido, los micrófonos y los tubos. No obstante, advierte que no se debe aplicar directamente agua, alcohol o aerosoles sobre los audífonos.

Florida Hearing Institute recomendó revisar los filtros y retirar la suciedad de las partes externas. Foto: Getty Images/Westend61

Otro aspecto importante es revisar los filtros que impiden que la cera llegue a los componentes internos. Según el Instituto de la Audición de Florida, estos elementos deben cambiarse cuando el sonido comienza a escucharse apagado.

La entidad también aconseja inspeccionar los tubos y receptores para identificar posibles grietas, cambios de color o endurecimiento. Si presentan daños, lo indicado es acudir a un profesional.

¿Cuándo acudir a un especialista?

La institución señala que una revisión profesional es necesaria cuando persisten las distorsiones después de limpiar el dispositivo, existen daños físicos o la batería deja de funcionar correctamente.

También recomienda consultar cuando aparece dolor o incomodidad al utilizar los audífonos. Instituto de la Audición de Florida recuerda que “un mantenimiento adecuado no solo prolonga la vida útil de tus audífonos, sino que también garantiza una mejor calidad de sonido y menos problemas de funcionamiento”.