La Luna ofrecerá un espectáculo especial en noviembre: cuándo será la superluna y qué otros fenómenos habrá

A medida que se acerca el cierre de 2026, los fenómenos astronómicos siguen ofreciendo motivos para mirar al cielo. Como ocurre cada mes, el calendario trae varios eventos que podrán observarse desde la Tierra y noviembre no será la excepción. Entre los más destacados se encuentra la Superluna Llena del Castor, que tendrá lugar el próximo 24 de noviembre.

La NASA llevará un helicóptero a Titán, la misteriosa luna de Saturno: así podrá enviar su nombre al espacio

Se trata de la primera superluna desde enero de 2026, por lo que será una oportunidad para apreciar la Luna con un brillo y un tamaño aparentemente mayores de lo habitual.

Este fenómeno ocurre cuando la fase de Luna llena coincide con el punto de su órbita en el que se encuentra más cerca de la Tierra. Debido a esta proximidad, el satélite natural puede verse hasta un 30 % más brillante y un 14 % más grande que una Luna llena que aparece cuando está más alejado del planeta, posición conocida como apogeo.

Aunque podrá observarse durante buena parte de la noche, uno de los momentos más atractivos para contemplarla será cuando aparezca o desaparezca en el horizonte, es decir, durante el atardecer o el amanecer. Esto se debe a la llamada ilusión lunar, un efecto óptico que hace que el satélite parezca más grande cuando está cerca del horizonte que cuando se encuentra en lo alto del cielo.

La Luna Llena y el sueño Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, la superluna no será el único acontecimiento astronómico del mes. Noviembre también traerá lluvias de meteoros, acercamientos aparentes entre planetas y una oportunidad especial para observar a Mercurio. Estas son las fechas que conviene tener en cuenta:

2 y 3 de noviembre: La Luna, Marte y Júpiter aparecerán alineados cerca del horizonte oriental. También será posible identificar a Regulus y al Cúmulo de la Colmena.

La Luna, Marte y Júpiter aparecerán alineados cerca del horizonte oriental. También será posible identificar a Regulus y al Cúmulo de la Colmena. 4 y 5 de noviembre: Las Táuridas del Sur alcanzarán su máxima actividad. Esta lluvia de meteoros puede producir alrededor de cinco estrellas fugaces por hora y se caracteriza por la aparición de brillantes bolas de fuego.

Las Táuridas del Sur alcanzarán su máxima actividad. Esta lluvia de meteoros puede producir alrededor de cinco estrellas fugaces por hora y se caracteriza por la aparición de brillantes bolas de fuego. 9 de noviembre: La Luna nueva ofrecerá condiciones favorables para observar objetos del espacio profundo, como la Nebulosa de Orión y la Galaxia de Andrómeda. Para apreciarlos mejor, se recomienda buscar lugares alejados de la contaminación lumínica.

La Luna nueva ofrecerá condiciones favorables para observar objetos del espacio profundo, como la Nebulosa de Orión y la Galaxia de Andrómeda. Para apreciarlos mejor, se recomienda buscar lugares alejados de la contaminación lumínica. 11 y 12 de noviembre: Las Táuridas del Norte llegarán a su punto máximo. Sus meteoros podrán observarse principalmente después de la medianoche.

Las Táuridas del Norte llegarán a su punto máximo. Sus meteoros podrán observarse principalmente después de la medianoche. Del 14 al 16 de noviembre: Marte y Júpiter protagonizarán un acercamiento aparente en el cielo. Además, Venus y Mercurio podrán localizarse antes del amanecer.

Imagen de referencia de una superluna llena. Foto: Getty Images

17 y 18 de noviembre: Las Leónidas alcanzarán su máxima actividad, con alrededor de una docena de meteoros por hora en condiciones ideales de observación.

Las Leónidas alcanzarán su máxima actividad, con alrededor de una docena de meteoros por hora en condiciones ideales de observación. 20 de noviembre: Mercurio llegará a su máxima elongación occidental, uno de los mejores momentos del mes para observar este planeta antes del amanecer, cuando aparecerá cerca de Venus.

Mercurio llegará a su máxima elongación occidental, uno de los mejores momentos del mes para observar este planeta antes del amanecer, cuando aparecerá cerca de Venus. 24 de noviembre: La Superluna Llena del Castor será uno de los principales atractivos astronómicos del mes. Su proximidad a la Tierra hará que luzca más grande y brillante de lo habitual.

La Superluna Llena del Castor será uno de los principales atractivos astronómicos del mes. Su proximidad a la Tierra hará que luzca más grande y brillante de lo habitual. 30 de noviembre: La Luna y la estrella Regulus se sumarán a Marte y Júpiter en una nueva conjunción que podrá apreciarse durante la noche.

Por otra parte, noviembre también será un buen momento para intentar localizar a Urano. Aunque no es visible con facilidad a simple vista, podrá observarse con ayuda de binoculares potentes o un telescopio.