Superluna de octubre: fecha, hora y dónde verla más grande y luminosa

El mes de octubre promete traer consigo un espectáculo natural que llamará la atención de millones de personas en el mundo. Se trata de la llegada de la superluna.

Este fenómeno astronómico, que se repite en contadas ocasiones cada año, ofrece la oportunidad de ver al satélite natural de la Tierra más grande, brillante y cercano, generando gran expectativa entre los aficionados.

El cielo se vestirá de un resplandor especial con la llegada de la Superluna de la Cosecha, un fenómeno que este año llega con cierto retraso, pues lo habitual es que ocurra en septiembre.

Esta será la primera superluna del año y, de manera poco común, aparecerá en octubre tras cinco años de ausencia en este mes.

Montañas, playas, campos abiertos o miradores naturales suelen ser los mejores escenarios para observar este fenómeno astronómico sin interferencias de luces artificiales. | Foto: BBC

El nombre de “Luna de la cosecha” proviene de la tradición agrícola del hemisferio norte, ya que su luz intensa permitía a los campesinos prolongar las labores de recolección al caer la tarde. En esta ocasión, además de su brillo inusual, las personas podrán disfrutar un clima ideal para contemplar el espectáculo a cielo abierto.

Además, coincide con la superluna, término que hace referencia a la coincidencia entre dos eventos astronómicos: la fase de luna llena y el momento en que la órbita del satélite se encuentra en su punto más cercano a la Tierra, conocido como perigeo. Cuando ambas condiciones se cumplen al tiempo, como ocurre en este caso, la Luna podrá verse un 6,6 % más grande y un 13 % más brillante de lo habitual.

Fecha y hora exacta para ver este evento astronómico

La superluna podrá observarse en su punto máximo durante la noche del martes 7 de octubre de 2025, aunque será visible toda la noche en distintos países del continente americano y del europeo.

Es importante recordar que, aunque la superluna tendrá su punto máximo en un horario específico, su brillo y tamaño seguirán siendo notorios desde la noche anterior y hasta la madrugada del día siguiente. Esto brinda una ventana más amplia de observación para quienes deseen fotografiarla o simplemente disfrutarla.

Los astrólogos dicen que la Luna tiene una influencia en los signos zodiacales. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Adicionalmente, expertos recomiendan buscar espacios alejados de la contaminación lumínica de las grandes ciudades para apreciar la superluna en todo su esplendor. Montañas, playas, campos abiertos o miradores naturales suelen ser los mejores escenarios para observar este fenómeno astronómico sin interferencias de luces artificiales.

Para quienes no puedan desplazarse a zonas rurales, es posible disfrutar la superluna desde balcones, terrazas o azoteas. Aunque las luces urbanas disminuyen la visibilidad, la magnitud de este fenómeno permite que incluso en las ciudades pueda apreciarse con claridad.